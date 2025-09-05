El Ayuntamiento de Puente Genil hará mejoras en caminos rurales del término

El concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, Joaquín Reina, anunció este viernes que el Consistorio pondrá en marcha actuaciones de mejora en el camino de Córdoba, una de las vías históricas del municipio que llevaba décadas en situación de total abandono. Se trata de un camino de cinco kilómetros que se encuentra muy deteriorado, motivo por el cual se acometerá una inversión destinada a la recuperación de 3,5 kilómetros divididos en su primer tramo y de otros dos adicionales.

La mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, entidad encargada de la redacción del proyecto a través de su servicio técnico en materia de caminos, procederá a la actualización del mismo a partir de uno ya existente, encargado por el actual gobierno municipal. El presupuesto del Ayuntamiento pontanés para 2024 ya recoge una partida económica para intervenir en el camino de Córdoba, a la que se cargará esta actuación.

Reina subrayó también la satisfacción del gobierno local por el incremento de personal en el área de Obras, el cual es posible gracias al programa Emplea-t de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. En virtud de este plan, se han incorporado recientemente dos ingenieros agrónomos a la plantilla municipal, los cuales han empezado a trabajar en el Ayuntamiento en agosto.