Ximenez Group comienza con los primeros montajes de las luces de Navidad en varias ciudades de España

La empresa pontanesa Ximenez Group ha dado ya el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad 2025. El inicio oficial de la campaña, que da paso a unos meses de intensa actividad, se produjo a finales del pasado mes de julio en Vigo, una de las ciudades referentes internacionalmente en iluminación navideña. En paralelo, la compañía ha iniciado ya los montajes en ciudades como Madrid, San Sebastián, León, Granada o Girona, entre otras, que se suman a la "extensa lista de localidades que cada año confían en el diseño, fabricación y montaje de Ximenez Group para vestir sus calles de magia y luz durante las fiestas navideñas", explica la compañía en una nota de prensa.

El adelanto de la campaña no es casual. De hecho, es una realidad cada año más consolidada que responde al creciente número de ciudades que apuestan por la iluminación navideña como "motor de desarrollo económico, dinamización del comercio y atracción turística". Además, la Navidad se celebra en las mismas fechas en todos los rincones del mundo, lo que obliga a planificar con meses de antelación para garantizar que cada proyecto esté listo a tiempo.

Prolongar la temporada de consumo

A ello se suma que los ayuntamientos no solo demandan proyectos más espectaculares y sostenibles, sino que también adelantan las inauguraciones de sus alumbrados para prolongar la temporada de consumo, "beneficiando al comercio, la hostelería y la planta hotelera local". En este sentido, la iluminación navideña "ha dejado de considerarse un gasto para convertirse en una inversión estratégica que genera un importante retorno económico y social en las ciudades y tiene un efecto muy positivo en la proyección de la ciudad", asegura Ximenez Group.

Empleados de Ximenez Group trabajan en la instalación de las luces navideñas de Vigo, en pleno agosto. / CÓRDOBA

Todo ello, a tenor de la empresa, justifica que algunas ciudades comiencen a montar sus luces de Navidad en pleno verano debido a la "complejidad y la magnitud de los proyectos de iluminación, pues estas instalaciones no se limitan a colocar adornos: requieren un minucioso trabajo de planificación, coordinación de equipos técnicos, montaje de estructuras, pruebas de seguridad y programación de sistemas lumínicos avanzados, algunos con tecnología pixel o interactiva".

Cada detalle, con precisión

Empezar con meses de antelación "garantiza que cada detalle se ejecute con precisión, que las pruebas de funcionamiento sean completas y que la decoración esté lista para encenderse a tiempo sin contratiempos".

Con más de 80 años de trayectoria, Ximenez Group ilumina la Navidad en más de 250 ciudades de 50 países de los cinco continentes, reafirmando así su papel como referente mundial en la creación de experiencias únicas a través de la luz.