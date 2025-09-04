Salvador Fuentes: "Necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia"

Los Desayunos de Diario CÓRDOBA, evento patrocinado por la Universidad Loyola y Cajasur, y que han contado este jueves con la participación del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, no podían pasar por alto el tema del agua y de la sequía. Acerca de este tema, Salvador Fuentes ha vuelto a insistir, como lo lleva haciendo en los últimos meses, en que "necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia", en referencia a los embalses de La Colada,Sierra Boyera y Puente Nuevopara asegurar el suministro de agua en la provincia ante problemas de sequía.

"Lo que ocurrió con la sequía en el norte no puede volver a ocurrir. Eso es un fracaso de la política, un fracaso del entendimiento y un fracaso del sentido común. Si llega una sequía tenemos que estar preparados y ahí el gran avance de Juanma Moreno con Europa, para que Europa entienda que para nosotros, para el sur de Europa, el agua es un problema estructural y tienen que venir fondos europeos para resolver el problema del agua. Tenemos que resolver el problema del agua de manera integral y en toda la provincia", ha expuesto Salvador Fuentes.

'Los desayunos de CÓRDOBA' / Manuel Murillo

"El agua es una pieza estructural para poder levantar esta tierra y dar la oportunidad a los que más se lo merecen. Y tenemos todas las actuaciones pendientes, pero desde la Diputación ya se están poniendo 100 millones de euros en carga", ha detallado.

Mejoras en la red eléctrica

En el ámbito de otras mejoras, Salvador Fuentes ha demandado la urgencia para que se acometa el proyecto anunciado recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo mejoras en la red eléctrica en zonas más aisladas del norte de Córdoba, concretamente la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla (Extremadura), infraestructura, que según el representante provincial, podría permitir captar inversiones que ha habido muy grandes y que no han venido porque no tienen energía suficiente, a la vez que ha abogado por consolidar la subestación de Cabra.

Sobre la conexión en el norte de la provincia, la mejora fue presentada al ministerio por la Junta de Andalucía y que es fruto del trabajo conjunto entre la Diputación, ayuntamientos, mancomunidades y agentes económicos y sociales.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado de que "es una vergüenza" el hecho de que aún no se cuente con la autovía A-81, que conecta Córdoba con Granada, ya que ha recordado que las grandes empresas e industrias requieren de agua, energía y grandes corredores, así como de conectividad digital, que en el caso de Córdoba "estamos bien conectados" .