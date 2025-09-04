Sucesos
La Policía Nacional despliega un gran operativo en varios puntos de Lucena
Los registros se han saldado con varios detenidos en lo que podría ser una operación antidroga
La Policía Nacional desarrolla en la mañana de este jueves un importante dispositivo en varios puntos del término municipal de Lucena que, según distintas fuentes consultadas por CÓRDOBA, se debe al desarrollo una operación antidroga que se inició la pasada madrugada.
Desde primera hora de la mañana, coches y furgones policiales y agentes se han posicionado en diversas calles de la localidad, desde la zona de La Estrella, la plaza de las Tres Culturas o el barrio de El Valle.
Además, durante la última noche otras patrullas actuaron en las inmediaciones del Parque del Cascajar.
En el transcurso de este operativo ha podido consumarse la detención de varias personas, si bien las fuentes oficiales consultadas no han confirmado este extremo.
Sí se ha podido constatar que a primera hora de la mañana, los policías aguardaban la recepción de las preceptivas comisiones judiciales para realizar los registros correspondientes en diversas viviendas y otros inmuebles.
