El Pleno de Puente Genil aprueba reparar las cubiertas del ayuntamiento y el antiguo hospital y el paseo fluvial

El Pleno de la Corporación Municipal de Puente Genil ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá actualizar el anexo de inversiones y redirigir los recursos inicialmente destinados al edificio de Los Frailes hacia otras actuaciones de carácter prioritario. En concreto, los fondos se emplearán en la rehabilitación de la cubierta del Ayuntamiento, la mejora de la cubierta del antiguo hospital, situado en la calle Modesto Carmona, y el acondicionamiento de un tramo del paseo fluvial en la calle Bailén.

El alcalde, Sergio Velasco, explicó que la partida de 270.000 euros prevista para Los Frailes se destinará ahora a proyectos con más capacidad de ejecución, centrados en cuestiones con proyectos ya redactados y susceptibles de licitarse. En concreto, se van a redistribuir de la siguiente manera: 153.000 euros para el tejado del ayuntamiento; 103.000 para actuación en el antiguo hospital de la calle Modesto Carmona y unos 12.000 para la actuación en el paseo fluvial.

Los Frailes, con los fondos EDIL

En relación con el futuro de Los Frailes, Velasco recordó que se han solicitado dos millones de euros en fondos EDIL para un proyecto integral de este edificio, subrayando que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que esas ayudas sean concedidas.

De otro lado, en el pleno se abordaron los problemas relacionados con la seguridad ciudadana a raíz de una intervención de la concejal de Vox, Toñi Gallardo, quien durante el turno de ruegos y preguntas se refirió "a la cantidad de robos y asaltos en viviendas que se han producido durante la Feria y a lo largo del mes de agosto". "Han abierto tres casas en la calle Adriana Morales, incluso con gente dentro, y también han asaltado viviendas en la calle Miguel Romero", dijo Gallardo, quien pidió explicaciones por el retraso en la implantación de las cámaras de seguridad y videovigilancia.

En su respuesta, el alcalde explicó que "a veces no se puede evitar que haya una pareja de maleantes intentando entrar a todas las casas". "En este caso, la Policía Local ha llegado hasta en dos ocasiones a identificar a estas personas y se le han retirado las herramientas que llevaban para forzar cerraduras", aseguró el alcalde, añadiendo que estas dos personas "están localizadas, pero hay gente que es persistente, sobre todo cuando actúa así bajo los efectos de adicciones, y es difícil que puedan ser detenidos, aunque hay una investigación abierta por la Guardia Civil". "Son casos difícilmente evitables y vamos a seguir trabajando", afirmó el alcalde, quien reveló también una ocupación ilegal en el edificio del antiguo cuartel de la calle Miguel Romero. "Hay una persona que se ha metido en el edificio, y, en colaboración con la nueva propiedad, vamos a instarlo para sacar a esta persona de allí".