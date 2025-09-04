Pablo López, CEO de Silbon, será el embajador de la décima edición de Disoñamos en Palma del Río

Pablo López, fundador y CEO de Silbon, la marca cordobesa de moda masculina, será el embajador de honor del décimo Encuentro de Diseñadores Disoñamos 2025, que ya se prepara en Palma del Río. Del 17 al 19 de octubre se celebrará el décimo aniversario de este encuentro, ya consolidado en la ciudad, que contará con importantes novedades. Será en el Espacio Cultural Santa Clara, que también alberga el único museo de moda de la provincia, el museo Victorio & Lucchino.

Pablo López recibirá el broche de embajador de honor de Disoñamos el viernes 17 de octubre en Santa Clara. El empresario cordobés comenzó con la enseña en 2009, lanzando al mercado una primera colección compuesta por 30 americanas, y pronto se ha convertido en una firma en plena expansión nacional e internacional con un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato al cliente. Silbon actualmente cuenta con 133 puntos de venta y su marca sigue en plena expansión internacional, cuenta con tiendas en París, Oporto, Lisboa y México.

Pablo López, CEO de Silbon. / CÓRDOBA

Novedades

La décima edición de Disoñamos también traerá importantes novedades. Darío del Rosal, miembro de la asociación, ofrecerá el desfile inaugural con un viaje a través de la moda femenina del último siglo, desde 1920 y hasta 2020. Un recorrido por tendencias, estilos y la evolución de la feminidad con grandes piezas de importantes diseñadores como Pedro Rodríguez, Tony Benítez o Elio Berhanyer, entre otros. Desde el seno de la asociación indican que contará con prendas originales de los diseñadores más relevantes del panorama nacional.

Otra de las diseñadoras confirmadas para este año es Mónica Sánchez, que estará en Disoñamos con su colección Raíces del Alma. Se trata de una diseñadora que combina moda flamenca con moda nupcial y de invitada, que apuesta por volúmenes llamativos, brillos, pedrería y volantes infinitos.

Disoñamos contará con el apoyo del Ayuntamiento de Palma del Río, la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasur para poner en marcha este décimo encuentro con unos atractivos desfiles y mucho más.