El Gobierno prima la creación de empleo en la adjudicación del nudo de transición justa del Guadiato

El proceso para la adjudicación de los proyectos que servirán para conectarse a la red y gestionar la capacidad eléctrica del Guadiato ha dado un paso más. La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, se han reunido este jueves para poner en común los avances sobre los instrumentos de apoyo puestos en marcha para mejorar la inserción laboral y la actividad económica tras el cierre de la central térmica de Puente Nuevo, en Espiel.

Carreras ha informado en este contexto sobre la publicación de la resolución provisional del concurso del nudo de transición justa Lancha 220 kv del Valle del Guadiato, que prevé adjudicar 409 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica a tres empresas de energías renovables y almacenamiento, seleccionadas por plantear los proyectos con mejor impacto en el territorio en cuanto a creación de empleo y beneficios locales. Según la resolución, las empresas adjudicatarias provisionalmente son la cordobesa Puente Nuevo Storage, Florens New Energy y EP Renovables España.

Central térmica de Puente Nuevo, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

De esta forma, el ITJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado con carácter provisional 409 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica para nuevas instalaciones de generación renovable y de almacenamiento. En esta ocasión, la adjudicación se ha realizado mediante un procedimiento de concurrencia competitiva poco habitual en estos casos, que según Carreras, ha buscado priorizar los proyectos que más beneficios socioeconómicos y medioambiental a los municipios afectados por el cierre de la central. "Hemos analizado cuántos empleos, cuánta formación comprometía cada empresa y hemos priorizado la incorporación de trabajadores auxiliares de la central, mujeres y de desempleados mayores de 52 años", ha detallado Judit Carreras, quien asegura que las empresas se comprometen a crear "un número sustancialmente mayor a los 120 empleos perdidos por el cierre de la central".

Además de priorizar los proyectos que minimicen la afección ambiental, invirtiendo en actuaciones de economía circular o de mejora de la biodiversidad, se han valorado los beneficios socioeconómicos para el territorio como el fomento del empleo, el apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales locales, la formación para residentes de la zona, el desarrollo de autoconsumo y las inversiones en la cadena de valor provincial y la participación de inversores locales.

Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, las empresas deberán depositar una garantía de 120 euros por kw, lo que supone casi 50 millones de euros en garantías sociales, "de forma que si incumplen los compromisos deberán pagar las penalizaciones correspondientes", ha informado.

La resolución aún es provisional, por lo que deberá someterse a audiencia y periodo para las posibles alegaciones del resto de empresas participantes en el concurso.

Proyectos financiados por el ITJ

Carreras y López han analizado la evolución de los proyectos financiados por el ITJ en la comarca. En total, mediante estas convocatorias, el ITJ ha apoyado con 24 millones de euros en ayudas a 33 proyectos empresariales y municipales en la comarca del Guadiato, ligados a la creación de 110 puestos de trabajo.

La directora y la subdelegada aprovecharán el encuentro para visitar varios de los proyectos apoyados en la comarca, como la planta de producción de frutos secos ecológicos de Quinto Nut y las instalaciones de Recam Láser en Espiel, la innovadora empresa ELA Aviación y la planta de Pistachos Guadiato en Fuente Obejuna y el estado de las obras del Centro de Interpretación del Almendro en Belmez.