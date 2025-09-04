Sector primario
La Feria del Ganado de Lucena se consolida como un referente en la provincia
Alrededor de cien animales se concentrarán en la zona de la antigua estación y se realizarán exhibiciones agrícolas
La zona del hangar de la antigua estación de Lucena asistirá, el próximo 14 de septiembre, a una nueva jornada de convivencia agrícola y con una repercusión extendida a varias comarcas.
La Feria del Ganado concentrará más de 80 ejemplares, alzándose las previsiones más optimistas hasta el centenar, afianzándose como una cita de referencia en el panorama provincial. Lucena Ecuestre, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza esta actividad, que alcanza su decimoctava edición en la jornada de clausura de la Feria del Valle. Rafael Corral, presidente de la entidad promotora, afirmaba que «posiblemente tengamos la mejor feria» de la geografía cordobesa «en zona no ganadera».
El programa abarca exhibiciones de labores agrícolas, resaltando la trilla. Esta iniciativa otorga premios en metálico, desde los 35 a los 100 euros, en dos categorías, a caballos, yeguas, potros, mulos, burros y ponis. Un jurado especializado valorará a los animales.
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Córdoba presenta tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto