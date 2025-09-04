La Feria del Ganado de Lucena se consolida como un referente en la provincia

La zona del hangar de la antigua estación de Lucena asistirá, el próximo 14 de septiembre, a una nueva jornada de convivencia agrícola y con una repercusión extendida a varias comarcas.

La Feria del Ganado concentrará más de 80 ejemplares, alzándose las previsiones más optimistas hasta el centenar, afianzándose como una cita de referencia en el panorama provincial. Lucena Ecuestre, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza esta actividad, que alcanza su decimoctava edición en la jornada de clausura de la Feria del Valle. Rafael Corral, presidente de la entidad promotora, afirmaba que «posiblemente tengamos la mejor feria» de la geografía cordobesa «en zona no ganadera».

El programa abarca exhibiciones de labores agrícolas, resaltando la trilla. Esta iniciativa otorga premios en metálico, desde los 35 a los 100 euros, en dos categorías, a caballos, yeguas, potros, mulos, burros y ponis. Un jurado especializado valorará a los animales.