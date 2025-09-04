Ocio
La Diputación de Córdoba lleva a El Carpio y Montemayor el espectáculo ‘Pasión y Duende del Caballo Andaluz’
La firma de un acuerdo con Córdoba Ecuestre permite que esta iniciativa visite los dos municipios de la provincia
La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba, a través de su Patronato Provincial de Turismo, y Córdoba Ecuestre permitirá llevar el espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz a los municipios de El Carpio y Montemayor.
La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha sido la encargada de especificar los detalles de este acuerdo que, “nos permitirá el viernes 12 de septiembre disfrutar de esta iniciativa en la localidad de Montemayor; mientras que el día 26 será el turno de El Carpio”.
Ruiz ha afirmado que “esta colaboración con Córdoba Ecuestre supone un elemento generador de sinergias con el que perseguimos poner el foco en la dinamización turística de los municipios que son visitados por el espectáculo”.
“Se trata, pues, de una herramienta con la que se contribuye a incrementar el número de visitas que reciben estas localidades, posibilitando la promoción de sus atractivos turísticos entre quienes se acercan a disfrutar de Pasión y Duende del Caballo Andaluz, ha apostillado Ruiz.
Afianzar la tradición ecuestre
Para la también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, “este convenio, que se viene manteniendo en el tiempo, nos permite además afianzar la tradición ecuestre en la provincia, impulsando así a las empresas locales vinculadas al mundo del caballo”.
Ruiz ha hecho hincapié, además, “en el importante trabajo que viene realizando Córdoba Ecuestre en un enclave tan especial como son las Caballerizas Reales, habiendo convertido el caballo en todo un atractivo turístico y de promoción”.
Promoción del caballo de pura raza
Por su parte, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha explicado que “este convenio refleja la importancia de la colaboración institucional para el desarrollo de propuestas y acciones que contribuyan a la promoción del caballo de pura raza”.
Blanco ha insistido en que “llevamos a la provincia, en esta ocasión a El Carpio y Montemayor, un espectáculo que ha sido presentado en escenarios de carácter internacional como en la ciudad alemana de Aquisgrán”.
La entrada a ambos espectáculos, previstos paras las 21.30 horas, será libre y gratuita hasta completar aforo.
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Córdoba presenta tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto