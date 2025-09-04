La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba, a través de su Patronato Provincial de Turismo, y Córdoba Ecuestre permitirá llevar el espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz a los municipios de El Carpio y Montemayor.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha sido la encargada de especificar los detalles de este acuerdo que, “nos permitirá el viernes 12 de septiembre disfrutar de esta iniciativa en la localidad de Montemayor; mientras que el día 26 será el turno de El Carpio”.

Ruiz ha afirmado que “esta colaboración con Córdoba Ecuestre supone un elemento generador de sinergias con el que perseguimos poner el foco en la dinamización turística de los municipios que son visitados por el espectáculo”.

La Diputación de Córdoba lleva a El Carpio y Montemayor el espectáculo ‘Pasión y Duende del Caballo Andaluz’. / CÓRDOBA

“Se trata, pues, de una herramienta con la que se contribuye a incrementar el número de visitas que reciben estas localidades, posibilitando la promoción de sus atractivos turísticos entre quienes se acercan a disfrutar de Pasión y Duende del Caballo Andaluz, ha apostillado Ruiz.

Afianzar la tradición ecuestre

Para la también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, “este convenio, que se viene manteniendo en el tiempo, nos permite además afianzar la tradición ecuestre en la provincia, impulsando así a las empresas locales vinculadas al mundo del caballo”.

Ruiz ha hecho hincapié, además, “en el importante trabajo que viene realizando Córdoba Ecuestre en un enclave tan especial como son las Caballerizas Reales, habiendo convertido el caballo en todo un atractivo turístico y de promoción”.

Promoción del caballo de pura raza

Por su parte, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha explicado que “este convenio refleja la importancia de la colaboración institucional para el desarrollo de propuestas y acciones que contribuyan a la promoción del caballo de pura raza”.

Blanco ha insistido en que “llevamos a la provincia, en esta ocasión a El Carpio y Montemayor, un espectáculo que ha sido presentado en escenarios de carácter internacional como en la ciudad alemana de Aquisgrán”.

La entrada a ambos espectáculos, previstos paras las 21.30 horas, será libre y gratuita hasta completar aforo.