La Diputación abrirá una oficina de control de emergencias para colaborar en la prevención de incendios

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer este jueves en un desayuno informativo organizado por Diario CÓRDOBA, con el patrocinio de la Universidad Loyola y Cajasur, y en el que ha compartido protagonismo e intervención, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que, dentro del capítulo de prevención de incendios, la institución provincial una oficina de control de emergencias, con la colaboración del 112 y la Junta Andalucía.

Según Fuentes, mediante la existencia de este organismo se trataría de intentar "coordinar todo lo que es la actuación de prevención de incendios en la provincia de Córdoba, con sede en los Colegios Provinciales", a la vez que ha hecho referencia en la necesidad de destinar más recursos a la prevención de incendios".

Salón lleno para escuchar a Salvador Fuentes y José María Bellido.

Para esta iniciativa, el responsable de la Diputación de Córdoba ha precisado que se va a destinar una cuantía de 2 millones de euros para coordinar las salidas simultáneas y para optimizar los recursos y los operativos. Salvador Fuentes ha hecho hincapié en la necesidad de prevenir los incendios no solo en verano, sino todo el año, a la vez que ha recalcado la importancia de recuperar técnicas de ganadería intensiva que ayudan a la prevención de los fuegos, técnicas que se prohibieron, pero que son muy útiles a la hora de prevenir los incendios forestales, cuidando el suelo, y también utilizar los cauces hídricos.

Mejoras en colegios

Por otro lado, Fuentes ha avanzado que al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba su equipo de gobierno tiene previsto presentar un plan de obras de conservación y mantenimiento de colegios de la provincia, dotado con unos dos millones de euros.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha remarcado que el presupuesto global de la institución provincial girará en torno a los 350 millones de euros, con un incremento de la inversión que va a estar en un 27%, al mismo tiempo que ha precisado que en los últimos dos años la Diputación de Córdoba ha aprobado 1.500 proyectos de distinta índole.

Colaboraciones

