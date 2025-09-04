Sucesos
Detenido un vecino de Peñarroya-Pueblonuevo por agredir a otro con un arma blanca
El Ayuntamiento condena los hechos y reclama una "convivencia pacífica"
La Guardia Civil detuvo en la tarde de este miércoles a un hombre de Peñarroya-Pueblonuevo que agredió a otro con un arma blanca causándole lesiones leves. Según ha podido saber este periódico, una discusión entre dos vecinos de la misma calle dio lugar a un altercado por el que fueron avisadas la Policía Local y la Guardia Civil, que acudieron al lugar de los hechos.
Una vez allí, uno de los vecinos se resistió a los agentes y se atrincheró en su casa acompañado por otra persona. En un momento dado, los agentes se marcharon y poco más tarde tuvieron que regresar al haberse producido la agresión, de la que de momento no se tiene más información.
Finalmente, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinientes consiguieron detener a ambos individuos, que fueron trasladados al cuartel, quedando solo uno de ellos arrestado a la espera de pasar a disposición judicial.
El Ayuntamiento peñarriblense ha emitido un comunicado en el que condena "enérgicamente los hechos ocurridos", al tiempo que agradece la "eficaz intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil, cuya actuación permitió la detención del presunto agresor".
En el comunicado se traslada asimismo el deseo de una "pronta recuperación al vecino herido y se reitera el firme compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad y la convivencia pacífica".
