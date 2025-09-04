Baena recupera el Real de la feria desde la avenida de Cervantes hasta el entorno del polideportivo

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, junto al concejal delegado de Festejos, José Domingo Castro, han presentado este jueves el programa oficial de la Feria Real 2025, que se celebrará del 27 de septiembre al 4 de octubre.

Serrano ha subrayado la "ilusión y el compromiso" del equipo de gobierno por devolver a la feria "la entidad y el empaque que siempre tuvo, recuperando un Real único que se extenderá desde la avenida de Cervantes hasta el entorno del polideportivo Juan Carlos I". Asimismo, ha destacado la apuesta por la Feria de Día, que desde 2023 experimenta un resurgir, gracias a una variada programación de tardeo, concursos de sevillanas, música en directo y una amplia oferta gastronómica, que este año se refuerza con la recuperación de las casetas de Salvador Muñoz.

"Queremos que la feria sea un motor de convivencia, dinamización económica y orgullo para Baena, una ocasión para el reencuentro y la hospitalidad que nos caracteriza", ha señalado la alcaldesa, quien también ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos ante la reubicación de la Caseta de la Juventud en el entorno de Salvador Muñoz, garantizando respeto por cocheras, accesos y limpieza.

Actividades para todas las edades

Por su parte, el concejal de festejos ha detallado un programa amplio y para todas las edades, con actividades culturales, musicales y deportivas. Entre los hitos más destacados se encuentran, el sábado 27 de septiembre, la 48.ª edición del Salmorejo Flamenco en la Caseta Municipal, con actuaciones de Israel Fernández y Farruquito; el miércoles 1 de octubre, la recepción oficial del Ayuntamiento y actuaciones de Cosita Wuena, Babylón, grupo de versiones Olivetti, tributo a Raphael Escándalo y concierto de Erika Leiva; el viernes 3, pasacalles de gigantes y cabezudos, concurso de Sevillanas con música en directo y conciertos de Tabernícolas Versiones, Mileniun Especial Juventud, Kei Levy y Johanna Santos. Ese mismo día, en la Ronda Norte se celebrará el espectáculo de luz y sonido Renovation Experience.

La feria se completa con competiciones deportivas, actividades infantiles, la Feria del Ganado y el Día del Niño, en el que las atracciones de la calle del Infierno ofrecerán precios especiales.

"Invitamos a baenenses, vecinos de la comarca y visitantes de toda España a vivir esta feria como un tiempo de reencuentro, convivencia y diversión", concluyó la alcaldesa.