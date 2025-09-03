Los votos del PSOE e IU hacen que se posponga el pago de las horas extra de la Policía de Puente Genil

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PSOE e IU, la propuesta de la Alcaldía para prorrogar el acuerdo de actualización de la gratificación por servicios extraordinarios de la Policía Local. El Gobierno local ha llevado al pleno el punto por la vía de urgencia con el objetivo de abonar de inmediato las horas extra realizadas por los agentes durante el verano.

El alcalde, Sergio Velasco, recordó que este acuerdo responde a una demanda histórica del cuerpo y defendió que con la medida se garantiza la presencia de dos patrullas en la calle y la seguridad ciudadana. Subrayó además que su equipo ha impulsado avances en la reorganización y valoración de puestos de trabajo en la Policía Local.

Tanto PSOE como IU pidieron dejar el asunto sobre la mesa. El portavoz socialista, José Antonio Gómez, alegó falta de información y criticó que el Gobierno pidiera «un cheque en blanco» hasta diciembre sin que la consultora encargada de revisar la reorganización hubiera entregado a tiempo su informe.

Desde IU, Jesús David Sánchez recordó los informes desfavorables sobre las horas extra y señaló la necesidad de una solución estructural para evitar gastos extraordinarios. La concejala de Seguridad, Tatiana Pozo, reprochó al PSOE haber permitido durante años una situación sin regulación y defendió que la prórroga es la única vía para mantener la cobertura policial las 24 horas.

Velasco insistió en que el rechazo perjudica directamente a los agentes que ya han trabajado y acusó a la oposición de «cinismo político». Sin embargo, la mayoría de PSOE e IU tumbó la propuesta.