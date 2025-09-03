La Policía Local de Palma del Río investiga dos robos cometidos en edificios municipales durante el mes de agosto, en los que se ha producido un destrozo considerable para la sustracción de cableado de cobre. Los edificios afectados son la Caseta Municipal y el CEIP San Sebastián.

El concejal de seguridad en el Ayuntamiento palmeño, Francisco Javier Navarro, ha confirmado que del colegio San Sebastián "se han llevado mucho cableado de cobre y tubos de cobre de las instalaciones del aire acondicionado". Algo que ha provocado "mucho destrozo" y cuya valoración de daños ronda los 13.000 euros debido a que, "por ejemplo, la carga de la maquinaria de aire acondicionado industrial que posee el colegio es bastante costosa", según palabras de Navarro.

La dirección del centro también ha confirmado que cuando el profesorado llegó este primero de septiembre no había internet y algunas dependencias se encontraban sin luz, aunque confían en que las deficiencias se vayan arreglando y se inicie el curso escolar con normalidad.

En el caso de la caseta municipal aún se valoran los daños por parte de la Policía Local, aunque, según palabras del concejal de seguridad, "la valoración podría ser mayor que la del colegio porque además de mucho material eléctrico y cableado también se han llevado grifos y cuadros de luz”.