Política
IU Córdoba continúa en Aguilar los encuentros comarcales para culminar su Coordinadora Provincial
En la reunión de la Campiña Sur se han designado las tres personas que representarán a la comarca
Izquierda Unida Córdoba ha celebrado en Aguilar de la Frontera una nueva reunión comarcal dentro del proceso para culminar la conformación de su Coordinadora Provincial. Se trata de la cuarta cita tras los encuentros ya celebrados en el Alto Guadalquivir y Los Pedroches, y a la que se sumará mañana el encuentro comarcal previsto en el Guadiato, ha informado la formación política en una nota de prensa.
En la reunión de la Campiña Sur se han designado las tres personas que representarán a la comarca en la Coordinadora Provincial: Alfonso Alcaide (Fernán Núñez), Juan Rafael Molina (Montemayor) y Josefina Avilés (Aguilar de la Frontera). Como suplentes han sido elegidos Juan Manuel Losada (Fernán Núñez), Antoñi Naranjo (Montemayor) y Manuel Olmo (Aguilar).
Desde la dirección provincial de IU se ha subrayado que estas reuniones persiguen marcar un plan de trabajo “realista, desde las comarcas y para las comarcas, atendiendo de manera directa las necesidades específicas de cada territorio”. En el caso de la Campiña Sur, una comarca con fuerte arraigo agrícola, el olivar y el viñedo son piezas clave de su economía, por lo que IU ha puesto el foco en los problemas actuales como el mildiu que ha afectado con fuerza a la uva, especialmente en la zona de Montilla-Moriles.
Además, la organización ha recordado que viene reclamando con insistencia mejoras en la comarca, resaltando la creación de una área sanitaria propia ya que las carencias en recursos y servicios siguen siendo una “preocupación central” para la ciudadanía.
Recuperar el carácter de "campiña roja"
IU ha destacado que la Campiña Sur debe recuperar su carácter de “campiña roja” y convertirse en motor de desarrollo industrial y social de la provincia. Para ello, es imprescindible garantizar el empleo digno y el mantenimiento de los servicios públicos en materias como sanidad, educación, dependencia y transporte, frente a las privatizaciones y recortes impulsados por el Partido Popular.
La organización ha querido poner en valor, además, el trabajo realizado durante estos dos años al frente de la Mancomunidad de la Campiña Sur bajo gobierno de IU. Han señalado que, "aunque queda mucho por hacer, se ha conseguido situar a la mancomunidad como una herramienta útil para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas y para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la comarca".
Con este encuentro en Aguilar de la Frontera, IU Córdoba continúa un proceso de trabajo comarcal que culminará en la conformación definitiva de la Coordinadora Provincial, reforzando así su presencia en el territorio y articulando un plan de acción centrado en la justicia social, el empleo y la defensa de los servicios públicos, asegura IU en la nota de prensa.
