Guadiato
La Guardia Civil retira un proyectil de la Guerra Civil encontrado en Valsequillo
Los Tedax detonan el artefacto, un obús de artillería, tras ser desplazado hacia un lugar próximo y seguro
Los tedax han destruido un obús de artillería Vickers de 10,5 cm. modelo 1922, usado durante la Guerra Civil Española y que ha sido localizado en Valsequillo. Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, un aviso recibido en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo alertaba de que, en una explotación agrícola, un vecino que realizaba labores en el campo había encontrado lo que pudiera tratarse de un proyectil de artillería. Acto seguido los agentes se personaron en el lugar, localizando el objeto visualmente, señalizando y acordonando así la zona por seguridad.
Hasta allí se desplazaron los tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Comandancia de Sevilla, quienes confirmaron que se trataba de un obús usado durante la Guerra Civil. Este se encontraba "en un deplorable estado de conservación, generando un riesgo de explosión fortuito", explica el instituto armado. Así, debido a que el lugar no disponía de las medidas de seguridad adecuadas, y ante el peligro de incendio que podría suponer realizar su desactivación/destrucción en ese mismo lugar, el artefacto fue desplazado mediante un procedimiento seguro hacia un lugar próximo que sí reunía medidas adecuadas sin peligro de ningún tipo, procediendo a su destrucción.
Riesgo de manipulación
En su comunicado, la Guardia Civil recomienda que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, no se manipulen ni se muevan, ya que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior.
La actuación correcta, añade, es "señalar debidamente su ubicación" y poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.
