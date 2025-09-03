Acuerdo
La Fundación Aguilar y Eslava estrecha lazos con la Universidad Loyola
Firman un convenio de colaboración para la realización de actividades culturales, educativas y formativas
La Fundación Aguilar y Eslava de Cabra y la Universidad Loyola han firmado un convenio de colaboración que, con una vigencia de 4 años prorrogables, les va a permitir estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, sus contactos y colaboraciones, tanto para la difusión de actividades a la comunidad universitaria de la mencionada universidad como para la celebración de exposiciones conjuntas en las salas de exposiciones de la Fundación egabrense, la realización de representaciones de teatro, la organización de visitas guiadas a los museos Aguilar y Eslava y de la Pasión, la cooperación entre sus respectivos archivos y en el desarrollo de distintas actividades formativas.
Así quedó patente con la firma celebrada en el Oratorio de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava por José Manuel Martín Lozano, delegado del Rector en el campus de Córdoba de la mencionada Universidad y el presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán, con la asistencia de la subdirectora de Cultura, Rosa Melero y el director de Futuro Alumnado, Shane Martin, el alcalde de Cabra y patrono de la Fundación Aguilar y Eslava, junto a distintos miembros de su patronato y consejo asesor y de la Universidad Loyola.
Primera actividad del acuerdo
La firma tuvo lugar en el marco de la primera actuación realizada a través de este convenio, con la apertura de la exposición Encuadres de una fe, una muestra de aquellas fotografías realizadas en la Magna de Sevilla del 2024 por el alumnado de Fotoperiodismo de la Universidad Loyola de Sevilla en los meses previos al evento y en donde cada imagen refleja no solo la destreza técnica adquirida sino también una profunda sensibilidad artística.
También se firmaron una serie de convenios específicos para la acogida de alumnado en prácticas curriculares y extracurriculares de la Universidad Loyola en la Fundación Aguilar y Eslava.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Crimen de Almedinilla: 'Le pegó dos tiros sin pararse a nada