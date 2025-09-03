Reportaje
La Feria Real de Priego afronta este miércoles su última jornada tras cinco días de buen ambiente y mucha diversión
Planeta 80 pondrá le broche final en la Caseta Municipal tras los fuegos artificiales
La Feria Real de Priego afronta este miércoles su última jornada después de cinco intensos días repletos de actividades, buen ambiente y mucha diversión. Tras las grandes aglomeraciones que se registraron durante los primeros días, particularmente el sábado, con el recinto ferial repleto de público, tanto en las ocho casetas instaladas como en la calle del Infierno, el lunes y el martes fueron más tranquilos, celebrándose varias comidas de colectivos como la Peña Bética o la recepción que ofrecía el PP, así como grupos de amigos que aprovecharon estos días centrales de la Feria Real para visitar el recinto.
El lunes tenía lugar el Día del Niño, y el martes, como una de las novedades de esta edición, de 19.00 a 21.00 horas la feria vivía dos horas sin ruido en la zona de atracciones.
En cuanto a la actividad de la Caseta Municipal, cabe destacar los conciertos que han ofrecido Tennessee el viernes, Cantores de Híspalis y LaGore el sábado, La Húngara el domingo, y Moncho Chavea el martes.
Para este miércoles, última jornada del ciclo ferial, la Caseta de la Alegría acogerá a partir de las 22.00 horas la cuadragésimo octava edición del Concurso de Trovos, mientras que en la Caseta Municipal la banda cordobesa Planeta 80, tras los fuegos artificiales, serán la encargada de poner un brillante broche a la Feria Real de Priego.
