La Diputación colabora en la segunda fase para resolver problemas en el polígono de Los Lucas de Montalbán

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles a Montalbán para, acompañado del alcalde de la localidad, Miguel Ruz, presentar el proyecto elaborado por la institución provincial con las actuaciones que supondrán una segunda fase de consolidación en una de las principales vías del polígono industrial de Los Lucas.

Fuentes ha destacado que se trata de "un pueblo con grandes emprendedores que necesita herramientas como los polígonos, que en este caso se trata de un espacio de enorme valor estratégico tanto para el municipio como para toda la Campiña Sur".

El presidente de la institución provincial ha recordado que "hace un año la Diputación mostró su compromiso para resolver un problema que surgió como consecuencia del deslizamiento de la loma en la que se asienta este polígono, lo que provocó la rotura de tuberías, además de afectar también a conexiones con los pozos, deslizamientos de la calzada y hundimientos. Estos problemas generaron gran preocupación puesto que afecta a una de las principales calles del polígono de Los Lucas".

"Después de aquellas primeras actuaciones de emergencia, que acometió el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación y Grupo Cinco, ahora queremos reiterar nuestro compromiso para aportar una solución definitiva con una segunda fase con la que se va a evitar que se repitan estos mismos problemas, para lo que se ha previsto hacer un estudio de contención de la loma que frene los desplazamientos del terreno", ha señalado Fuentes.

Además, el también presidente de Grupo Cinco ha adelantado la colaboración de la Diputación "para que sobre el Ayuntamiento no caiga todo el presupuesto de la resolución de los problemas que surgieron como consecuencia de las obras para la adecuación de una báscula".

Fuentes ha puesto de manifiesto que "la complejidad del problema requiere de una intervención integral y obliga a una respuesta coordinada entre las distintas administraciones".

El presidente de la institución provincial ha remarcado que "el polígono Los Lucas forma parte de una estrategia provincial que sitúa a la industria como pieza fundamental para el crecimiento económico, con unos datos de exportación y diversificación que manifiestan su pujanza, por lo que apostar por infraestructuras industriales sólidas es apostar por más PIB, más empleo de calidad y mayor autonomía económica para Córdoba".

Por su parte, el regidor montalbeño, Miguel Ruz, ha recordado que "hace un año se iniciaron unas obras de urgencia para frenar la situación dramática de una de las principales calles del polígono y ahora hay que agradecer a la Diputación que reafirme su compromiso con los empresarios y el Ayuntamiento para mejorar la imagen que debe dar un espacio productivo como este".