Actualización del callejero urbano
El Catastro corrige las direcciones postales de casi 800 inmuebles de Montilla
Desde el Ayuntamiento recuerdan que este proceso ordinario trata de garantizar la correcta identificación postal de los domicilios
La Gerencia Territorial del Catastro en Córdoba ha culminado un amplio trabajo de corrección de direcciones en Montilla, que afecta a un total de 771 inmuebles del municipio. Este proceso, que busca garantizar la correcta identificación postal de los domicilios, se ha traducido en la remisión de notificaciones a los titulares de las propiedades incluidas en la revisión.
Desde el Ayuntamiento de Montilla han explicado que se trata de un procedimiento ordinario que no debe causar preocupación o alarma, ya que responde a una actualización necesaria para adecuar la información catastral a la realidad del callejero urbano.
En la práctica, las personas que hayan recibido alguna comunicación deberán prestar atención al tipo de documento recibido. En algunos casos, se trata de un escrito meramente informativo, cuyo objetivo es que el propietario compruebe que la dirección asignada a su inmueble es correcta. Sin embargo, tal y como han advertido desde el Ayuntamiento, en otras notificaciones puede aparecer una clave de acceso, con instrucciones específicas para completar el trámite de manera telemática o presencial, a través del Servicio de Catastro de la Mancomunidad.
En caso de que algún propietario detecte un error en la dirección indicada, la recomendación es acudir al Servicio de Catastro de la Mancomunidad Campiña Sur, donde se podrá aclarar la situación y, si fuera necesario, rectificar los datos. Para facilitar el trámite, se aconseja aportar documentación acreditativa, como el certificado de empadronamiento.
