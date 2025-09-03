Cabra se prepara para sus fiestas mayores en honor a la Virgen de la Sierra 

Con el encendido oficial del alumbrado extraordinario y la inauguración de los bailes en las ocho casetas que componen en el parque de la Tejera, el Real de la Feria y Fiestas de Septiembre en honor de María Santísima de la Sierra, que, con la declaración de Interés Turístico Nacional desde 1972, se abría en la noche de este miércoles 3 de septiembre, la programación de actos previstos y que, hasta el próximo lunes 8 de septiembre, hará que la alegría y el fervor de los egabrenses hacia su patrona vibre en cada uno de los rincones de la ciudad.

Un acto que se ha visto precedido en el decimonónico salón del parque Alcántara Romero, 'El Paseo', con la proclamación de los reyes de las Fiestas, Mª Ángeles Ruiz Delgado y Salvador Martín Moreno y sus damas de honor Carmen Cantero Jiménez, Tatiana García Torralbo, Nazaret Vico González, Victoria Rey Arjona, Ariadna Moya Parrillo y Virginia Granados Bobis.

A este, ha seguido el pregón pronunciado por el militar egabrense Antonio David Herrador Navas, suboficial con el grado de Brigada del Batallón de Zapadores X de la BRI ‘Guzmán El Bueno X’, con base en Córdoba, persona ligada a los ámbitos cofradiero y social de la ciudad, que ha dejado una honda huella con su pregón al acercar a los egabrenses a las vivencias y emociones que ha vivido en torno a la patrona y a su devoción, tras ser presentado por Javier Jiménez Migueles.

Antonio David Herrador Navas pregona la Feria de Cabra 2025. / Moreno

Unas vivencias llenas de recuerdos, fe y emoción que desde su niñez ha tenido hacia la Virgen de la Sierra, jalonados por un canto a los valores y a las costumbres egabrenses, donde no ha faltado la interpretación de distintas piezas musicales, que han dado más brillantez a una noche llena de sensaciones que han hecho vibrar al público asistente en distintos momentos del mismo.

El broche lo ha puesto el alcalde Fernando Priego y la asociación Banda de Música de Cabra con la interpretación de las Coplas de la Virgen de la Sierra, tras el que ha tenido lugar ya el clásico pasacalles de la corporación municipal junto a la corte de honor y el pregonero hasta el recinto ferial de ‘La Tejera’, donde ha tenido lugar, como colofón, una cena en homenaje al pregonero, a la espera de que la imagen de la patrona sea la protagonista de la 'Bajá', este jueves 4 de septiembre, cuando tenga lugar su salida hacia la ciudad de la que es Alcaldesa Perpetua, a las cuatro de la tarde, desde su santuario enclavado en el picacho del macizo egabrense.