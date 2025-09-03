El Ayuntamiento de Baena mejora la caseta municipal con nuevos camerinos para los artistas

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por el delegado de Festejos, y el delegado de Presidencia y responsable de la Unidad de Servicios, ha presentado este miércoles las últimas actuaciones realizadas en la caseta municipal, que se suman a las mejoras ya ejecutadas en la cocina, la salida de emergencia y la automatización de las cortinas, con el objetivo de modernizar las instalaciones y garantizar comodidad y accesibilidad para artistas y visitantes de la Feria Real de Baena.

Durante la visita a las obras, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de la apuesta del equipo de gobierno por ofrecer una feria "a la altura del nombre de la Feria Real que siempre hemos tenido", asegurando que las infraestructuras municipales estén adaptadas a los nuevos tiempos y a las necesidades de los usuarios.

La novedad más destacada es la construcción de tres nuevos camerinos, con una superficie de 58 metros cuadrados, incluyendo uno adaptado para personas con discapacidad. "Nuestro objetivo es que los artistas y todos los participantes en las actividades culturales puedan disponer de instalaciones cómodas, accesibles y dignas", señaló la alcaldesa.

La obra de los camerinos, adjudicada a un empresario local por un importe cercano a los 37.000 euros, comenzó a principios de agosto y estará finalizada antes del Salmorejo Flamenco y la Feria Real de Baena, evitando que los artistas tengan que trasladarse a otros edificios para prepararse antes de sus actuaciones.

La alcaldesa resaltó que estas actuaciones son parte del compromiso del equipo de gobierno con la renovación y el mantenimiento de las infraestructuras municipales, tras años de escasa inversión. "Con paciencia, constancia y esfuerzo, estamos adaptando y dignificando nuestras instalaciones para que Baena y sus ciudadanos dispongan de espacios modernos y funcionales", concluyó.