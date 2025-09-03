Aguilar celebra la quinta edición de Vidarte para volver a encumbrar el vino de la tierra

El Ayuntamiento de Aguilar, desde la concejalía de Cultura y Turismo, celebra la quinta edición de Vidarte, una sesión de noche donde el vino, la gastronomía, la cultura y el arte se maridan en una “experiencia irrepetible”, en el yacimiento del Castillo de Aguilar. La cita tendrá lugar el 13 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, que tendrá entrada por la Calle Villa.

Por su parte, Carmen Flores, alcaldesa de Aguilar, comentaba que “es un orgullo para mí como alcaldesa que podamos disfrutar de una iniciativa, tan singular y especial, como esta en nuestro pueblo”. Una actividad que nace con el propósito de poner en valor el arte, la cultura y el vino de la tierra.

Vidarte es mucho más que un evento, “es el resultado del esfuerzo compartido de nuestro ayuntamiento, del voluntariado y de la creatividad y amor por su pueblo de alguien que lleva dando por y para Aguilar, me refiero a Paco Cabezas, guionista, entusiasta de lo nuestro y dinamizador indiscutible de grupos humanos, por mencionar algunas de sus habilidades”.

El propio autor del cartel, Paco Cabezas, que crea una imagen con un simbolismo al título de la actividad que aúna los tres lenguajes universales: la poesía, la danza, la música y el vino, que invita a celebrar el evento, enmarcado en un ambiente que evoca tradición y modernidad, raíces y futuro.

Paqui Herrador, concejala de Turismo y Cultura, que afirmaba que Vidarte se “consolidándose como ejemplo vivo, en cómo la cultura se puede convertirse en un auténtico recurso turístico de primer orden, ya que cada año, nos acompañan más personas de Aguilar”. Además, concluía avisando que “cada edición es única” e invitaba a la población de la localidad y alrededores, a asistir. Las entradas ya están a la venta en la Oficina de Turismo de Aguilar.