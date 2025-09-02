La parroquia de Santa Marina de Fernán Núñez se vuelca con los actos de su 300 aniversario

La iglesia de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez, con motivo de la conmemoración del 300 aniversario del inicio de la edificación de este templo barroco, acogerá este mes las primeras actividades de esta efemérides, según informa el coordinador de estos actos impulsados por la parroquia de Santa Marina, Ángel Marín Berral.

La programación arrancará el sábado 20 de septiembre, a las 19.00 horas, se desarrollará la conferencia 'La edificación barroca de la Iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas', a cargo del propio Ángel Marín, doctor en Patrimonio por la Universidad de Córdoba. Tras la disertación de este experto se procederá a la inauguración de la exposición 'El brillo de lo sagrado: la platería al servicio de la liturgia'.

Por otro lado, el domingo, 21 de septiembre, a las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia 'Entre el culto y el arte: la platería en la iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas', que ofrecerá María del Amor Rodríguez Miranda, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba. Todos estos actos no requieren de reserva y la entrada es libre, destacan los organizadores.

Detalle de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez. / CÓRDOBA

El cartel que anuncia las actividades del 300 aniversario es obra del escultor y pintor local Juan María Vargas Fuentes. Según Ángel Marín, dicho cartel «refleja a la perfección la emoción de quienes contemplaron los planos del edificio de la iglesia de Santa Marina e imaginaron el día en que quedaría cubierto con sus bóvedas y pinturas murales». La iglesia de Santa Marina, que se erigió en 1385, con motivo de la fundación de Villa de Fernán Núñez, solo conserva de aquella fecha su torre campanario. La reedificación de la iglesia de Santa Marina se inició el 7 de octubre de 1724 y duró 16 años.

Presentación del cartel del 300 aniversario de la reedificación como templo barroco de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez. / CÓRDOBA

Una tesis sobre Santa Marina

Precisamente, el historiador Ángel Marín presentó hace unos meses su tesis doctoral dedicada a este templo religioso. La tesis se titula 'La iglesia parroquial de Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez: evolución histórica, transformación arquitectónica y patrimonio artístico' y ha sido dirigida por los profesores de la UCO María de los Ángeles Jordano Barbudo y Pablo Manuel Millán Millán. Esta investigación histórica destaca de la construcción de esta iglesia que «era un centro neurálgico no solo espiritual, sino también socioeconómico» para Fernán Núñez.