Un operativo especial velará por la seguridad con motivo de la multitudinaria 'Bajá' de la Virgen de la Sierra de Cabra

Con motivo de la 'Bajá' de la imagen de la Virgen de la Sierra, desde su santuario este próximo jueves, 4 de septiembre, a la ciudad de la que es patrona, el Ayuntamiento de Cabra ha vuelto a coordinar y poner en marcha un dispositivo y operativo especial con el fin de garantizar la seguridad, tanto ciudadana como del tráfico. Así lo ha informado el alcalde Fernando Priego, junto a los delegados municipales de Feria y Fiestas y de Seguridad y Tráfico, así como los hermanos mayores de la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra y de la Hermandad de San Rodrigo Mártir-Costaleros de la Virgen de la Sierra, junto a distintos miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que intervendrán en el operativo.

El 4 de septiembre es la jornada central de la Real Feria y Fiestas de Septiembre en honor a María Santísima de la Sierra, que se celebran del 3 al 8, y para lo que como señalaba el regidor, "vamos a contar en las calles y en los caminos con miles de personas, ya que se desarrollan parte de los actos más relevantes de la programación".

Servicio de autobuses

De esta forma, a partir de las 9.00 horas quedará activado el servicio de autobuses de subida al santuario para los peregrinos que quieran acompañar a la imagen de la patrona en la 'Bajá'. Para ello, en la avenida Fuente del Río, junto a la fuente de Caño Gordo, se pondrán a la venta los billetes para acceder a alguno de los 14 autobuses y cinco taxis que cubrirán la subida al santuario y que, como apuntaba el hermano mayor de la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra, Francisco José Rojano, "los autobuses irán subiendo conforme se complete su aforo, siendo el último en partir a las 15.00 horas", recordando que una vez que comiencen a subir autobuses, los turismos que suban al picacho no podrán bajar y deberán permanecer en el picacho hasta que la imagen de la patrona se adentre en la finca de ‘La Viñuela’ y deje libre la carretera. Igualmente, recordaba que al igual que en los últimos años, se contará con seguridad privada tanto en la mencionada finca como en el paraje de ‘Los Colchones’ y se permitirá solo el paso de vehículos autorizados, como en el propio santuario, desde la madrugada del día 3, estando prohibidas las acampadas en todo el recinto del santuario y no se permitirán botellones ni actitudes incívicas.

Por su parte, el hermano mayor de San Rodrigo Mártir, Manuel Jesús Criado, solicitaba a aquellos que lleguen al santuario que adelanten todo lo posible la subida al mismo, para permitir que aquellas personas que salen de trabajar a mediodía puedan utilizar el servicio de autobuses, evitando las aglomeraciones de última hora. La hermandad, como es habitual, se ocupará del avituallamiento de los romeros durante el camino, con 4.200 litros de agua fresca que se ofrecerá en las diferentes paradas.

Regulación del tráfico

En cuanto a la regulación del tráfico, la carretera de acceso al santuario quedará cortada a la circulación por la Guardia Civil, cuando se completen todas las plazas de aparcamiento habilitadas en el santuario, como expresaba Rafael Huertas, sargento primero y comandante del Puesto de la Guardia Civil de Cabra, señalando que "a partir de las 15.00 horas se restringirá completamente la circulación desde el paraje de ‘La Nava’ para garantizar la seguridad de los peregrinos que adelantan su salida desde el santuario y discurren por la carretera".

Por último, el responsable de la delegación municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, informaba que, como en años anteriores, se volverá a contar con el operativo especial para la Batalla de Flores el día 5, con un recorrido vallado y efectivos de seguridad y para lo que hacía un llamamiento al civismo y, especialmente, a las familias "para que en todo momento estén pendientes de los más pequeños ya así evitar posibles riesgos al acercarse a las carrozas".

Suscríbete para seguir leyendo