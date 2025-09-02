Concienciación entre los escolares
Los guardianes del legado ambiental
La Fundación Somos Naturaleza llevará la agricultura ecológica a las aulas de los centros educativos de Montilla para conectar la escuela con el medio ambiente
Montilla se prepara para dar un paso más en la conexión entre la escuela y el medio ambiente. La Fundación Somos Naturaleza (FSN), una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa del medio ambiente, la sostenibilidad y la puesta en valor de las tradiciones ligadas a la tierra, ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Ecohuertos Montillanos de La Toba, una nueva actividad dentro del proyecto Guardianes del Legado y la Biodiversidad de Montilla.
Objetivos
La propuesta busca algo más que enseñar a los más pequeños a sembrar especies vegetales: persigue recuperar la esencia de la cultura agrícola local y, al mismo tiempo, despertar la curiosidad y la responsabilidad ambiental entre la comunidad educativa montillana.
De este modo, a lo largo de este mes de septiembre, los centros educativos y las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que cuenten con huertos escolares -o que estén en proceso de ponerlos en marcha- recibirán un kit de semillas locales, cuidadosamente seleccionadas, para adaptarse tanto al calendario escolar como a las condiciones climáticas de la Campiña montillana. Una apuesta clara por la biodiversidad y la sostenibilidad, que enlaza con un objetivo mayor: preservar el patrimonio vegetal e inmaterial de la comarca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra