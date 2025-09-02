Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concienciación entre los escolares

Los guardianes del legado ambiental

La Fundación Somos Naturaleza llevará la agricultura ecológica a las aulas de los centros educativos de Montilla para conectar la escuela con el medio ambiente

La iniciativa cooperará con los huertos escolares de la localidad.

La iniciativa cooperará con los huertos escolares de la localidad. / José Antonio Aguilar

Montilla

Montilla se prepara para dar un paso más en la conexión entre la escuela y el medio ambiente. La Fundación Somos Naturaleza (FSN), una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa del medio ambiente, la sostenibilidad y la puesta en valor de las tradiciones ligadas a la tierra, ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Ecohuertos Montillanos de La Toba, una nueva actividad dentro del proyecto Guardianes del Legado y la Biodiversidad de Montilla.

Objetivos

La propuesta busca algo más que enseñar a los más pequeños a sembrar especies vegetales: persigue recuperar la esencia de la cultura agrícola local y, al mismo tiempo, despertar la curiosidad y la responsabilidad ambiental entre la comunidad educativa montillana.

De este modo, a lo largo de este mes de septiembre, los centros educativos y las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que cuenten con huertos escolares -o que estén en proceso de ponerlos en marcha- recibirán un kit de semillas locales, cuidadosamente seleccionadas, para adaptarse tanto al calendario escolar como a las condiciones climáticas de la Campiña montillana. Una apuesta clara por la biodiversidad y la sostenibilidad, que enlaza con un objetivo mayor: preservar el patrimonio vegetal e inmaterial de la comarca.

TEMAS

