Los guardianes del legado ambiental

Montilla se prepara para dar un paso más en la conexión entre la escuela y el medio ambiente. La Fundación Somos Naturaleza (FSN), una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa del medio ambiente, la sostenibilidad y la puesta en valor de las tradiciones ligadas a la tierra, ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Ecohuertos Montillanos de La Toba, una nueva actividad dentro del proyecto Guardianes del Legado y la Biodiversidad de Montilla.

Objetivos

La propuesta busca algo más que enseñar a los más pequeños a sembrar especies vegetales: persigue recuperar la esencia de la cultura agrícola local y, al mismo tiempo, despertar la curiosidad y la responsabilidad ambiental entre la comunidad educativa montillana.

De este modo, a lo largo de este mes de septiembre, los centros educativos y las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que cuenten con huertos escolares -o que estén en proceso de ponerlos en marcha- recibirán un kit de semillas locales, cuidadosamente seleccionadas, para adaptarse tanto al calendario escolar como a las condiciones climáticas de la Campiña montillana. Una apuesta clara por la biodiversidad y la sostenibilidad, que enlaza con un objetivo mayor: preservar el patrimonio vegetal e inmaterial de la comarca.

