Finaliza la renovación completa de las luminarias en el auditorio de Lucena

Renovada la iluminación del patio de butacas del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani de Lucena. Hace dos años, únicamente irradiaban luz ocho puntos y, en fechas recientes, después de sucesivas averías, sólo resistía un foco.

Una subvención de 10.000 euros, otorgada por la Agencia de la Energía de la Junta, ha permitido reponer las 58 luminarias dispuestas hace justo 11 años al inaugurarse este espacio escénico.

El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, durante la presentación de la programación de la Semana del Teatro, ha afirmado que han imprimido «la mayor rapidez» a una actuación de elevada complejidad ante la imposibilidad de intervenir desde la techumbre, por la normativa sobre seguridad y salud, y, en consecuencia, exigir los trabajos proceder desde la zona baja. La empresa local Servián ha proporcionado material de máxima calidad, incorporando estándares de eficiencia energética y durabilidad.

Entretanto, el área de Cultura sigue pendiente de la resolución de la primera convocatoria de los nuevos fondos europeos para ejecutar una segunda fase del Auditorio Municipal que, de un lado, duplicaría el aforo hasta las 800 butacas y, también, adecuaría dependencias complementarias. El presupuesto asciende a unos dos millones de euros y el equipo de gobierno descarta su materialización con fondos propios.