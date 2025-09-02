Balzheimer busca «igualdad de derechos» en sus jornadas anuales sobre el alzheimer en Palma del Río

La asociación Balzheimer de Palma del Río, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, han organizado las 22ª Jornadas del Día Mundial del Alzhéimer, con el lema Igualando derechos. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de septiembre para dar visibilidad a la enfermedad y reivindicar las necesidades de las familias.

El presidente de la asociación, Manuel Ruiz, ha agradecido este martes el apoyo del Ayuntamiento a estas jornadas y recordó que «fue en el año 2002 cuando se constituyó, y a partir del segundo año ya empezamos con las primeras jornadas».

El acto central será el próximo 18 de septiembre, cuando habrá una charla coloquio con el cardiólogo Juan Carlos Castillo Domínguez. También intervendrá la psicóloga sanitaria Ana María Adarve con una ponencia que lleva por título Motivar, entrenar, compartir y disfrutar: claves para una mente despierta.

Ruiz expresó que «cada uno tiene su estilo» y aportarán sus conocimientos para los asistentes. Además de esta charla, a partir del 9 de septiembre se colocará una pancarta en el balcón del ayuntamiento. El martes 16 de septiembre se colocarán mesas informativas en el mercadillo y en la avenida de Andalucía. El miércoles 17 de septiembre tendrá lugar el tercer sendero solidario, en el que colabora el Grupo Senderista Palmeño y la Asociación de Bomberos Veteranos de Córdoba. Las inscripciones a las distintas actividades están abiertas y son actividades gratuitas. Los concejales de Bienestar Social y Mayores han apoyado la iniciativa de la asociación.