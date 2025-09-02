Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

22ª edición

Balzheimer busca «igualdad de derechos» en sus jornadas anuales sobre el alzheimer en Palma del Río

Durante este mes habrá charlas, una ruta senderista y varias mesas informativas

Presentación de las jornadas por el Día Mundial del Alzhéimer.

Presentación de las jornadas por el Día Mundial del Alzhéimer. / Noelia Martín

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La asociación Balzheimer de Palma del Río, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, han organizado las 22ª Jornadas del Día Mundial del Alzhéimer, con el lema Igualando derechos. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de septiembre para dar visibilidad a la enfermedad y reivindicar las necesidades de las familias.

El presidente de la asociación, Manuel Ruiz, ha agradecido este martes el apoyo del Ayuntamiento a estas jornadas y recordó que «fue en el año 2002 cuando se constituyó, y a partir del segundo año ya empezamos con las primeras jornadas».

El acto central será el próximo 18 de septiembre, cuando habrá una charla coloquio con el cardiólogo Juan Carlos Castillo Domínguez. También intervendrá la psicóloga sanitaria Ana María Adarve con una ponencia que lleva por título Motivar, entrenar, compartir y disfrutar: claves para una mente despierta.

Ruiz expresó que «cada uno tiene su estilo» y aportarán sus conocimientos para los asistentes. Además de esta charla, a partir del 9 de septiembre se colocará una pancarta en el balcón del ayuntamiento. El martes 16 de septiembre se colocarán mesas informativas en el mercadillo y en la avenida de Andalucía. El miércoles 17 de septiembre tendrá lugar el tercer sendero solidario, en el que colabora el Grupo Senderista Palmeño y la Asociación de Bomberos Veteranos de Córdoba. Las inscripciones a las distintas actividades están abiertas y son actividades gratuitas. Los concejales de Bienestar Social y Mayores han apoyado la iniciativa de la asociación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
  2. Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
  3. La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
  4. Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
  5. La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
  6. El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
  7. La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
  8. El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra

Balzheimer busca «igualdad de derechos» en sus jornadas anuales sobre el alzheimer en Palma del Río

Balzheimer busca «igualdad de derechos» en sus jornadas anuales sobre el alzheimer en Palma del Río

Finaliza la renovación completa de las luminarias en el auditorio de Lucena

Finaliza la renovación completa de las luminarias en el auditorio de Lucena

Comienzan las obras de rehabilitación del histórico edificio de La Tercia de Montilla

Comienzan las obras de rehabilitación del histórico edificio de La Tercia de Montilla

Los guardianes del legado ambiental

Los guardianes del legado ambiental

El Ayuntamiento y la Junta dedican 75.000 euros al colegio Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres

El Ayuntamiento y la Junta dedican 75.000 euros al colegio Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres

El paro sube en agosto en Córdoba, pero el dato mensual es el más bajo desde 2008

El paro sube en agosto en Córdoba, pero el dato mensual es el más bajo desde 2008

La parroquia de Santa Marina de Fernán Núñez se vuelca con los actos de su 300 aniversario

La parroquia de Santa Marina de Fernán Núñez se vuelca con los actos de su 300 aniversario

Un operativo especial velará por la seguridad con motivo de la multitudinaria 'Bajá' de la Virgen de la Sierra de Cabra

Un operativo especial velará por la seguridad con motivo de la multitudinaria 'Bajá' de la Virgen de la Sierra de Cabra
Tracking Pixel Contents