El Ayuntamiento y la Junta dedican 75.000 euros al colegio Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha invertido en el CEIP Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres 44.828,30 euros para mejorar sus instalaciones de cara al nuevo curso escolar. Se han adecuado espacios para la construcción de un aseo junto a un aula específica del centro, a la que también se le ha instalado un suelo vinílico para mejorar su confort y habitabilidad.

Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha visitado hoy el centro acompañado del alcalde de este municipio, Félix Romero, y María del Campo Velasco, directora del colegio. Con esta actuación, la Junta ha invertido en los dos últimos años más de 300.000 euros en centros docentes de Cañete de las Torres, destacando el sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática puesto en funcionamiento en el IES Virgen del Campo.

Inversión municipal

El alcalde de Cañete, Félix Romero, agradeció al delegado su presencia y cercanía hacia la comunidad educativa, así como la suma de voluntades por parte de las administraciones, "ya que a estos casi 45.000 euros le sumamos 25.000 más para la adquisición de una nueva caldera por parte del Ayuntamiento, que a su vez ha sido financiada por la institución provincial a través del programa Diputación invierte". Añadió que "de esta manera, el colegio Ramón Hernández Martínez va a iniciar el curso escolar 25/26 con importantes mejoras".

Por otro lado, el delegado explicó que actualmente hay una decena de proyectos en la provincia, con una inversión superior al millón de euros, como las adaptaciones en colegios de Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Palma del Río, Rute, y en la capital. Uno de los más relevantes es el del IES Alto Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo, donde se habilitan instalaciones para un ciclo de Soldadura y Calderería, cuya obra, que está en fase de contratación, costará 387.000 euros, cofinanciados con fondos europeos para la Transición Justa, destinados a zonas afectadas por el cierre de minas.

Otros trabajos incluyen la reparación de la cimentación del CPR Ana de Charpentier en Fuencubierta (La Carlota), la sustitución del vallado en el IES Profesor Tierno Galván de La Rambla, la rehabilitación del gimnasio del IES Antonio Gala de Palma del Río, así como la intervención en dos escuelas infantiles de la capital (EI Los Reyes y EI Santuario).

