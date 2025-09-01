La residencia de ancianos de Adamuz abre este miércoles más de una década después de su construcción

El municipio de Adamuz vivirá este miércoles, 3 de septiembre, un día histórico. Ese día abrirá sus puertas el Centro Sociosanitario denominado Alto Guadalquivir, tras obtener la autorización administrativa y la acreditación oficial por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El centro, situado en la calle de los Naranjos número 3, contará con 36 plazas para personas mayores en situación de dependencia. El día comenzará con un acto de inauguración y una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 12.00 horas, para que los vecinos puedan conocer las instalaciones.

Largo camino

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha subrayado a este periódico que esta apertura «ha sido una apuesta personal y un objetivo desde que llegué a la alcaldía», destacando que el proyecto ha requerido más de tres años de una labor intensa y coordinada. «Ha sido un gran trabajo, que ha contado con la colaboración de todas las administraciones implicadas. Sin embargo, no puedo obviar que en el pasado, durante el gobierno de la señora Manuela Bollero (Decida), no se apostó por la apertura de la residencia. Su dejadez a la hora de abrir un edificio que el anterior regidor, Manuel Leyva, dejó listo a finales del 2012 para su uso, ha tenido consecuencias, perdiéndose un tiempo de oro, puesto que con el paso de los años la normativa cambió y ha sido necesario realizar nuevas adaptaciones para cumplir con las exigencias actuales», ha afirmado el regidor.

La empresa adjudicataria del servicio ya está trabajando en la selección de personal que formará parte del equipo de la residencia

El alcalde ha querido poner en valor lo que esta apertura significa para el municipio: «Para mí, ahora es una satisfacción enorme poder ver que ya, de forma inminente, se va a abrir y va a estar en funcionamiento. Nuestros mayores podrán quedarse en su pueblo recibiendo la atención que merecen, y además supondrá la creación de empleo para nuestros vecinos», aclara el primer edil adamuceño.

En este sentido, Moreno ha avanzado que la empresa adjudicataria del servicio ya está trabajando en la selección del personal que formará parte del equipo del centro, lo que supondrá una oportunidad laboral directa para personas de Adamuz y la comarca.

La autorización de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad marca el final de un proceso de más de una década que Adamuz llevaba esperando. Con esta apertura, el municipio cumple una reivindicación histórica, mejora su red de servicios sociales y avanza en un modelo de desarrollo que combina bienestar social y empleo estable. «Este es el Adamuz que mira al futuro con ilusión y que no olvida lo que no se hizo en el pasado. Hemos demostrado que con trabajo, constancia y compromiso, lo que parecía imposible se convierte en realidad», apostilla Moreno.