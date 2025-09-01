Recta final de la obra en la calle Catalina Marín de Lucena

La renovación integral de la calle Catalina Marín, nexo de unión entre el centro urbano y la zona oeste de Lucena, concluirá en solo unas semanas. La previsión más optimista emplaza la conclusión a final de septiembre, contemplándose, no obstante, una extensión del plazo hasta los primeros días de octubre.

Los continuos obstáculos entre las aceras y la calzada y la concatenación de innumerables averías en la red de abastecimiento, erigiéndose como la calle con más fugas hídricas, antepusieron este proyecto en el presente mandato corporativo. El gobierno local decidió acometer la intervención, de sobresaliente envergadura, en una sola fase, descargando una inversión municipal de 800.000 euros.

El concejal de Obras, Javier Pineda, realiza una “valoración bastante positiva” de unos trabajos, desarrollados por la empresa Construcciones Pavón, y que afrontan tanto la actualización estética y exterior, proporcionándose una plataforma única y una modificación de su configuración, como la sustitución completa de las canalizaciones e infraestructuras subterráneas. Pineda recordaba que este proyecto proviene de “una fuerte demanda de los vecinos”.

A pesar de las insistentes lluvias del pasado invierno, el edil popular asevera que “todo ha marchado según lo previsto” y subraya que la actuación progresa “a buen ritmo”. Con todo ello, a priori, descarta una extensión del tiempo de ejecución y sólo vaticina un máximo de dos semanas complementarias a causa de eventuales complicaciones atmosféricas.

A mediados de agosto, el Ayuntamiento reabría el tráfico en el segundo tramo finalizado, entre las calles Abad Serrano y San Marcos y, en consecuencia, únicamente resta culminar la remodelación hasta la desembocadura con la calle Ejido Plaza de Toros. En estos momentos, la única vía adyacente que persiste con el tráfico limitado es la calle Arena.

Desde el Consistorio confirman la reanudación del tráfico, sin alteraciones del sentido en la circulación, desde el principio hasta el final de la calle Catalina Marín.