El Infoca controla un incendio en un parque urbano de Hornachuelos

Efectivos del Infoca han dado ya por controlado un incendio declarado dentro del casco urbano de Hornachuelos en la mañana de este lunes.

Según han explicado a este periódico fuentes del propio Infoca, el aviso del fuego se recibió a las 11.00 horas de la mañana y debido al lugar donde se encontraba, una masa vegetal dentro del pueblo y próximo a viviendas, se pensó que podría tomar dimensiones de riesgo. Ante ello, se desplegaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente, un helicóptero pesado y otro ligero, dos aviones de carga en tierra y un camión autobomba.

Con la evolución del trabajo se ha apreciado, siempre con las mismas fuentes, que el incidente era menor y se retiraron parte de los efectivos, quedando solo un equipo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un camión autobomba. Las llamas se han dado por controladas a las 12.00 horas.