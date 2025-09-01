Un egabrense gana 2.000 euros al mes durante 10 años con el Sueldazo de la ONCE

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado sábado, 30 de agosto, ha dejado en Cabra uno de sus Sueldazos agraciados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros. La suerte la ha dado José Ramón Gueto, que es vendedor de la ONCE desde 2023, en pleno centro de Cabra, en la plaza de España.

El sorteo del último sábado de agosto ha dejado otros 40.000 euros en premios en Málaga y 20.000 euros en Sevilla y ha llevado el resto de sus premios a Extremadura.

Cinco cifras y la serie

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Un quiosco de la ONCE. / Archivo / CÓRDOBA

Para este martes, 2 de septiembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 61 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas", explica la ONCE en uan nota de prensa. La organización mantiene una "responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.