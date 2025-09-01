Actos religiosos en todos los barrios
Comienza en Pozoblanco la misión popular previa a la coronación de la virgen de Luna
Durante una semana habrá diferentes iniciativas en diversos puntos del municipio
La parroquia de Santa Catalina ha arrancado la misión popular que se celebra estos días en Pozoblanco con motivo de la coronación canónica de la Virgen de Luna, un acontecimiento de especial relevancia para la vida religiosa y social del municipio. El proceso de coronación conlleva un amplio y trabajado proceso que implica acciones de caridad, de formación y, por supuesto, de evangelización. Es este último apartado el que se cumple con la misión que se propone y a la que se invita a participar a la ciudadanía.
Bajo el lema María, Luna de nuestra esperanza, la misión dio comienzo el pasado domingo y desde este lunes recorre los distintos barrios de Pozoblanco, con una programación diaria estructurada en varios ejes: rosario de la aurora al amanecer; celebración de la eucaristía en los templos de los barrios visitados; exposición del Santísimo en la parroquia de Santa Catalina; visitas misioneras a domicilios, zonas residenciales y centros comunitarios y actos misionales en horario de noche con charlas y testimonios centrados en la figura de María como reina de la familia, madre y maestra, y esperanza de la juventud.
La misión ha empezado por el barrio de San Antonio para llegar este martes a los Padres Salesianos y avanzar el resto de la semana pasará por los barrios de San Sebastián, San Bartolomé, Asunción y Malvinas y San Gregorio. La clausura de la misión tendrá lugar el sábado 6 de septiembre.
