El campamento digital de verano de Lucena finaliza el próximo viernes

Junto a la Fundación Cibervoluntarios, asisten desde niños de 9 años hasta jóvenes de 17

El campamento digital finaliza este viernes, 5 de septiembre.

Manuel González

Lucena

El Ayuntamiento de Lucena, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, desarrolló durante este verano el campamento digital, una iniciativa de formación presencial y gratuita dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. El programa, que aún se desarrolla en el edificio municipal de la calle Jaén con educadores especializados, finalizará el próximo 5 de septiembre.

La concejala de Educación y Juventud, Miriam Ortiz, visitó una de las sesiones formativas del campamento, destacando «la importancia de ofrecer oportunidades educativas inclusivas y actuales a la infancia y juventud de Lucena para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado, con el objetivo de formar en el uso seguro y responsable de la tecnología, potenciar el talento digital y fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad digital».

El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades. Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convierten en «detectives digitales» que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos.

En la franja que va desde los 12 a los 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro.

