El campamento digital de verano de Lucena finaliza el próximo viernes

El Ayuntamiento de Lucena, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, desarrolló durante este verano el campamento digital, una iniciativa de formación presencial y gratuita dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. El programa, que aún se desarrolla en el edificio municipal de la calle Jaén con educadores especializados, finalizará el próximo 5 de septiembre.

La concejala de Educación y Juventud, Miriam Ortiz, visitó una de las sesiones formativas del campamento, destacando «la importancia de ofrecer oportunidades educativas inclusivas y actuales a la infancia y juventud de Lucena para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado, con el objetivo de formar en el uso seguro y responsable de la tecnología, potenciar el talento digital y fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad digital».

El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades. Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convierten en «detectives digitales» que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos.

En la franja que va desde los 12 a los 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro.