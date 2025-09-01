El Cabril licita contratos por valor de más de 8,5 millones

Las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares de El Cabril han iniciado el proceso de licitación de varios contratos de servicios, tal como ha publicado el Ayuntamiento de Hornachuelos en su tablón de anuncios. En su conjunto, los contratos tienen un precio de salida que supera los 8,5 millones de euros.

El primero de ellos tiene un coste de 600.000 euros y busca ofrecer la prestación del servicio de hostelería y restauración necesarios para el funcionamiento de la residencia, la atención a las visitas al centro de información y de la cafetería de El Cabril.

Uno de los contratos más importantes por su cuantía, ya que supera los 2,8 millones de euros, servirá para ofrecer el servicio de laboratorio principal del programa de control de las aguas subterráneas, superficiales y escorrentía y cultivos. En este caso el servicio afectará a El Cabril pero también a otras instalaciones nucleares en todo el país.

Seguro

Por algo más de 2 millones de euros se ha licitado el seguro que cubra las actividades de Enresa en El Cabril, así como las tareas de desmantelamiento de varias centrales nucleares y el transporte de los residuos.

El servicio de ensayos, análisis y consultoría técnica (incluyendo materiales, reactivos, consumibles, fungibles y patrones radiactivos necesarios) del Laboratorio de Verificación de la Calidad de los Residuos, ubicado en el Centro de Almacenamiento El Cabril, también sale a licitación pública en la actualidad por 2,8 millones de euros.

Otros contratos más pequeños servirán para proveer de filtros de humos (63.000 euros) y el aporte de áridos para la fabricación de hormigón en El Cabril (155.000 euros).

Todos estos contratos están activos ahora mismo y admiten ofertas con plazos diferentes que terminan en la segunda quincena del mes de septiembre. Los presupuestos mencionados no incluyen los impuestos.

