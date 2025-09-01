Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Ayuntamiento de Baena inicia la reforma de la calle Catedrático Alcalá Santaella

El presupuesto total de los trabajos asciende a 160.331 euros

Ya está señalizada la calle indicando el inicio de las obras.

Ya está señalizada la calle indicando el inicio de las obras. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Ayuntamiento de Baena informa del inminente comienzo de las obras de reurbanización en la calle Catedrático Alcalá Santaella, una intervención clave para mejorar los servicios urbanos y espacios públicos de la zona. El inicio de los trabajos está programado para este martes 2 de septiembre, comenzando en el tramo comprendido entre la calle Agustín Valverde y la calle Duque de Ahumada. El presupuesto total de la obra asciende a 160.331 euros, con cargo a presupuesto propio del Ayuntamiento y más concretamente al plan de inversiones financieramente sostenibles de 2024.

Esta actuación es un compromiso del equipo de gobierno para dar respuesta a los problemas de inundaciones que sufrieron los vecinos, según ha informado el Ayuntamiento. Además, apuntan que se ha constatado que el colector existente tenía una sección insuficiente para dar servicio a las aguas pluviales y residuales. Por ello, el proyecto incluye la sustitución de toda la red de saneamiento y la conexión de las acometidas domiciliarias a la nueva red.

Tres meses, dos tramos

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses, con una duración de un mes y medio para el primer tramo (entre Agustín Valverde y Duque de Ahumada) y otro mes y medio para el segundo tramo, que va desde la calle Agustín Valverde hasta la calle Salvador Muñoz. Además de la renovación del saneamiento, los trabajos de reurbanización incluyen la sustitución del pavimento actual en el área de rodadura de vehículos, que se encuentra en un estado de conservación deficiente. Se demolerá el firme existente y se instalará un nuevo pavimento de aglomerado asfáltico en la zona de vehículos, y adoquín prefabricado de hormigón en las zonas de aparcamiento. También se instalará nueva señalización vial, siguiendo las directrices municipales. 

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano Jiménez, ha expresado su satisfacción por el comienzo de las obras, con ello "cumplimos un compromiso firme con los vecinos de la calle Catedrático Alcalá Santaella. Esta obra no es solo una mejora estética, es una intervención esencial para solventar los problemas de saneamiento que han sufrido los residentes durante años". Serrano añadió que el equipo de gobierno está decidido a "seguir invirtiendo en la mejora de nuestras infraestructuras, garantizando que cada barrio cuente con los servicios públicos que merecen sus ciudadanos y agradecemos la comprensión de los vecinos durante los meses de obra, que resultarán en una mejora duradera para su calidad de vida".

Para minimizar las molestias a los residentes y garantizar su acceso a las viviendas y el tránsito peatonal, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de tráfico alternativo, con desvío provisional por la Calle Agustín Valverde que permanecerá abierta al tráfico.

