Sucesos
Arde en Lucena una nave abandonada que tenía la techumbre de amianto
El fuego, sofocado por los bomberos, se produjo en una instalación del casco urbano situada entre el callejón de San Roque y la calle Los Chopos
Extinguido un incendio en una nave abandonada dentro del casco urbano de Lucena. Los bomberos sofocaron anoche, durante unas dos horas y media, el fuego registrado en un inmueble situado entre el callejón de San Roque y la calle Los Chopos. Varios vecinos, sobresaltados por las llamas, contactaron con el Servicio de Emergencias 112, en torno a las 21:25 horas.
Fuentes del 112 confirman que este siniestro concluyó sin daños personales. El riesgo de mayor preocupación incumbió a la techumbre de un sector de las instalaciones porque se componía de amianto e irradiaba materiales tóxicos.
Aparte de los bomberos, el operativo integró a Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil y los efectivos indicaron a los vecinos que cerraran puertas y ventanas, hasta la mañana de hoy lunes, para eludir complicaciones de salud. Las llamas terminaron por extinguirse pasada la medianoche.
Habitado por indigentes
El inmueble siniestrado se dividía en dos sectores. En uno de ellos, se localizaron espacios usados como habitaciones, probablemente por indigentes, y ardieron enseres, botellas y cajas. Al hallarse la estructura de amianto, la Policía Nacional procedió a su precinto. La otra parte, anteriormente dedicada a la carpintería, y con diversa maquinaria, no resultó deteriorada por el fuego.
El pasto y maleza, así como el combustible guardado en el interior de la nave, favorecieron el incendio. El operativo activado realizó una limpieza de la zona.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra