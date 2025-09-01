Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde en Lucena una nave abandonada que tenía la techumbre de amianto

El fuego, sofocado por los bomberos, se produjo en una instalación del casco urbano situada entre el callejón de San Roque y la calle Los Chopos

Vista aérea de la nave que ha ardido en Lucena. / Manuel González

Lucena

Extinguido un incendio en una nave abandonada dentro del casco urbano de Lucena. Los bomberos sofocaron anoche, durante unas dos horas y media, el fuego registrado en un inmueble situado entre el callejón de San Roque y la calle Los Chopos. Varios vecinos, sobresaltados por las llamas, contactaron con el Servicio de Emergencias 112, en torno a las 21:25 horas.

Fuentes del 112 confirman que este siniestro concluyó sin daños personales. El riesgo de mayor preocupación incumbió a la techumbre de un sector de las instalaciones porque se componía de amianto e irradiaba materiales tóxicos.

Aparte de los bomberos, el operativo integró a Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil y los efectivos indicaron a los vecinos que cerraran puertas y ventanas, hasta la mañana de hoy lunes, para eludir complicaciones de salud. Las llamas terminaron por extinguirse pasada la medianoche.

Habitado por indigentes

El inmueble siniestrado se dividía en dos sectores. En uno de ellos, se localizaron espacios usados como habitaciones, probablemente por indigentes, y ardieron enseres, botellas y cajas. Al hallarse la estructura de amianto, la Policía Nacional procedió a su precinto. La otra parte, anteriormente dedicada a la carpintería, y con diversa maquinaria, no resultó deteriorada por el fuego.

El pasto y maleza, así como el combustible guardado en el interior de la nave, favorecieron el incendio. El operativo activado realizó una limpieza de la zona.

