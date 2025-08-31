Villa del Río venera a su patrona

La noche del sábado tuvo lugar en el atrio de la ermita de la Virgen de la Estrella el pregón de Antonia Caballero Cazorla, franciscana misionera de la Divina Pastora de Villa del Río, que estuvo marcado por un profundo carisma franciscano, reflejo de una vida entregada al servicio, donde el amor y el sacrificio se han convertido en lema de vida. La pregonera evocó su fe en la Virgen de la Estrella, venerada siempre en la ermita, en la parroquia y, sobre todo, en su corazón. El coro parroquial intervino durante el mismo, donde previamente se celebró una multitudinaria ofrenda floral por parte de devotos, tanto de dentro como de fuera de la localidad.

El discurso se estructuró en tres momentos: el nacimiento de la devoción a María, la maduración de ese amor y, finalmente, cómo ese amor se transforma en compromiso. Recordó cómo su familia creyente sembró la fe en ella y en sus hermanos, así como el instante en que su padre, muy devoto, las puso bajo el manto protector de la Virgen, gesto que marcó su vida. A pesar de marcharse de Villa del Río, la oración en familia fue siempre la compañía fiel de su hogar.

Rememoró también su paso por el Colegio de las Franciscanas, donde se acrecentó su devoción a la Virgen de la Estrella y, a los 19 años, su llamada a la vida consagrada. Con una frase que resume su sentir : «Siempre que digo Madre te estoy amando a ti», expresó la centralidad de María en su vida espiritual.

Multitudinaria ofrenda floral en el atrio de la ermita.

El pregón incluyó una reflexión sobre la vida de la Virgen, especialmente en torno a los «hágase» que marcaron su existencia. Concluyó con una emotiva invocación: «Miremos a nuestra Madre de la Estrella Coronada, que en cada instante extiende su manto de misericordia, luz del camino de los villarrenses, puerta abierta a todos vosotros. Gracias por seguir velándonos, que sigas siendo la Estrella que alumbra cada noche».

Misa de Alba

Por último, en la mañana de este domingo se celebró la tradicional Misa del Alba en el Humilladero, uno de los actos incluidos en las jornadas culturales y religiosas que organiza la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella Coronada.

La eucaristía estuvo oficiada por el párroco de la localidad Manuel Tirado Fernández, contando con el acompañamiento musical del Coro Rociero Paz y Esperanza de Villa del Río. Finalizada la misa, se desarrolló el tradicional relato de los segadores, evocando de nuevo aquel encuentro y la aparición de la Virgen de la Estrella en el cerro de Monterreal, situado detrás de donde actualmente se encuentra la ermita.