Pozoblanco tendrá un circuito de ciclismo de montaña

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha puesto en marcha el proceso de licitación para la construcción de un circuito de ciclismo de montaña en los terrenos del Recinto Ferial, concretamente en la parte superior, junto a la pista de atletismo. La infraestructura se plantea sobre una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y contará con un recorrido de algo más de un kilómetro. También contempla la creación de un edificio anexo que servirá de sede para colectivos ciclistas.

En cuanto al edificio previsto, será de una sola planta y dispondrá de un salón de usos múltiples, despacho, aseos y un amplio almacén. Delante de la instalación se habilitará un espacio abierto con pérgola, aparcamiento para bicicletas, fuente, bebedero y lavadero. El proyecto prevé un plazo de ejecución de ocho meses una vez formalizado el contrato, cuyo proceso de recepción de ofertas finaliza el 1 de septiembre.

Este proyecto coincide con el 50 aniversario de la Peña Ciclista San Bartolomé de Pozoblanco, por lo que con esta nueva instalación se da respuesta a una demanda histórica del colectivo y se reconoce la gran labor que la peña ha desarrollado durante décadas en favor del deporte.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha subrayado la relevancia de esta actuación: «Con este circuito seguimos ampliando y diversificando la oferta deportiva de nuestra localidad. Queremos que Pozoblanco sea un referente en instalaciones modernas y accesibles, apostando además por modalidades en auge como el ciclismo.»