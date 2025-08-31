Palma del Río vive su romería en honor a la Virgen de Belén Coronada

El sábado comenzó en Palma del Río antes de la salida del sol con la subida del estandarte de la Virgen desde la parroquia de San Francisco y pasando por la iglesia de San Sebastián. Una vez en el santuario, decenas de vecinos rezaron el rosario de la aurora. Colocada en un altar efímero, porque su camarín se encuentra en restauración, ya en su templete, vestida con tonos dorados, aguardaba la Virgen.

La misa de romeros, presidida por el rector del santuario, Francisco Gámez, contó con la participación del coro romero, miembros de la hermandad, sacerdotes, seminaristas y acólitos. Gámez recordó que «el pueblo responde a su tradición, a su patrona, a su madre y reina palmeña, todos unidos con la Virgen de Belén». Antoñita Contreras, una gran devota de la Virgen confesaba que esta misa de romeros «es lo más bonito que hay», que «es algo muy especial. Es mi madre del cielo. Vengo a visitarla cuando quiero y tengo ganas», relataba, notablemente emocionada. También se emocionado estaba José Luis Domínguez, que va al santuario a verla «todos los días, llueva, haga frío, haga calor». Vivió la misa de romeros junto a su mujer «con muchísima emoción, con muchísimo sentimiento y muchísimo cariño».

Y tras la misa, este año no se ha vivido el descendimiento de la Virgen del camarín, porque se encuentra en fase de restauración, pero muchos de los allí congregados entraron en la capilla, rezaron, cantaron junto al coro y se pudieron escuchar muchos vivas en honor a la patrona.

Misa celebrada en el exterior del santuario de la Virgen de Belén. / J. MUÑOZ

La mañana terminaba compartiendo un desayuno solidario. Los fondos irán destinados a la restauración del camarín barroco de la capilla.

El camino hacia el santuario fue, ya el domingo, un continuo ir y venir de personas en coche, andando, a caballo o en carroza.

En torno a las ocho de la tarde, los devotos se agolpaban en la capilla para ver salir a su Virgen. Para Mari Carmen Martín, vocal de romería de la hermandad, es el momento «más especial del día de romería», el que nadie debe perderse. Hermanos portaron en andas a la Virgen para que saliera de su capilla bajo una lluvia de pétalos. Acompañaban a la patrona hasta su carreta, con cánticos, vivas y admiración. Comenzaba el traslado hasta el centro de la ciudad. Veintinueve carrozas acompañaban a la Virgen y decenas de caballistas. La Plaza Mayor de Andalucía se llenó de peregrinos para vivir la presentación a la Virgen, ya anochecido. La alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, pronunció unas palabras de bienvenida. Había llegado la patrona.