Fiestas
Encinas Reales enciende calles y plazas con la Noche Encandilada
La localidad cordobesa vive una noche mágica, en la que la única luz de las velas atrajo a miles de visitantes de toda Andalucía
Las velas, los espectáculos de fuego, música en vivo y animación para todas las edades en distintos puntos de Encinas Realeshicieron vivir una noche única a la localidad cordobesa el pasado sábado, durante la celebración de la Noche Encandilada.
Las calles Cruz, Pozo Dulce, Parque de la Iglesia, ermita del Calvario y el teatro al aire libre acogieron el grueso de las actividades. Desde la lejanía se dibujaba en el entorno de la localidad una bella silueta de humo que invitaba al viajero a pararse y descubrir la esencia de un pueblo, que siempre ha sido un cruce de caminos y punto de parada para el viajero.
Una combinación de tradición, cultura, música y luz en un entorno mágico reafirmaba el compromiso del municipio con la dinamización cultural y turística.
