'La Celestina' pone el broche de oro a la 24ª Muestra de Teatro de Castro del Río

Adaptar un clásico es siempre un trabajo peliagudo. "Todos sabemos que La Celestina es la obra cumbre del teatro español: ¿Novela, teatro? Hay incluso quienes piensan que es una obra de teatro novelada y otros que es una novela dialogada". Eran las palabras de Antonio Campos en el prólogo de la obra. Utilizando su gran capa roja, registros vocales y gestuales, Campos recreó completa La Celestina.

Con esta propuesta, y con la presencia de Gabriel Duque, Delegado de Cultura de la Diputación y Ana Rosa Ruz, Concejala de Cultura, se cerró la 24ª edición de esta Muestra de Teatro organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río y que cuenta desde hace varios años con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del programa Singulares que cada año pone en marcha la Delegación de Cultura de la entidad provincial.