Cultura
'La Celestina' pone el broche de oro a la 24ª Muestra de Teatro de Castro del Río
Antonio Campos recreó la obra completa en la
Adaptar un clásico es siempre un trabajo peliagudo. "Todos sabemos que La Celestina es la obra cumbre del teatro español: ¿Novela, teatro? Hay incluso quienes piensan que es una obra de teatro novelada y otros que es una novela dialogada". Eran las palabras de Antonio Campos en el prólogo de la obra. Utilizando su gran capa roja, registros vocales y gestuales, Campos recreó completa La Celestina.
Con esta propuesta, y con la presencia de Gabriel Duque, Delegado de Cultura de la Diputación y Ana Rosa Ruz, Concejala de Cultura, se cerró la 24ª edición de esta Muestra de Teatro organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río y que cuenta desde hace varios años con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del programa Singulares que cada año pone en marcha la Delegación de Cultura de la entidad provincial.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- Crimen de Almedinilla: 'Le pegó dos tiros sin pararse a nada