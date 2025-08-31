Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'La Celestina' pone el broche de oro a la 24ª Muestra de Teatro de Castro del Río

Antonio Campos recreó la obra completa en la

‘La Celestina’, en la 24ª Muestra de Teatro de Castro del Río.

‘La Celestina’, en la 24ª Muestra de Teatro de Castro del Río. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Adaptar un clásico es siempre un trabajo peliagudo. "Todos sabemos que La Celestina es la obra cumbre del teatro español: ¿Novela, teatro? Hay incluso quienes piensan que es una obra de teatro novelada y otros que es una novela dialogada". Eran las palabras de Antonio Campos en el prólogo de la obra. Utilizando su gran capa roja, registros vocales y gestuales, Campos recreó completa La Celestina.

Con esta propuesta, y con la presencia de Gabriel Duque, Delegado de Cultura de la Diputación y Ana Rosa Ruz, Concejala de Cultura, se cerró la 24ª edición de esta Muestra de Teatro organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río y que cuenta desde hace varios años con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del programa Singulares que cada año pone en marcha la Delegación de Cultura de la entidad provincial.

