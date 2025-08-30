Romería de la patrona
El santuario de Palma del Río se engalana para la apertura de las fiestas de Belén
Carmen Domínguez y Rosa Ruiz pronuncian los pregones de la juventud y principal
Carmen Domínguez Ballesteros pronunció el viernes el pregón de la juventud anunciando las fiestas patronales de Palma del Río. Dejó a muchos sin palabras en el patio barroco del espacio cultural Santa Clara con su devoción a la Virgen. Dice que fue una sorpresa y que sintió «como una llamada de la Virgen». Confesó que sus nervios iniciales pronto se transformaron en emoción y su pregón se convirtió en un «diálogo mariano», como ella misma lo describió, una conversación íntima entre ella y la Virgen de Belén pronunciada ante todos, dejándose guiar por la fe de una familia, por la tradición de un pueblo.
Rosa María Ruiz ha sido la noche de este sábado la encargada de pregonar las fiestas patronales de Palma del Río ante un gran número de personas en el santuario de la Virgen. Ruiz es muy conocida por su implicación en todas las fiestas de Palma del Río con su asociación Palmacompás, que acompaña con sus niñas a cualquier sarao o fiesta y vive desde siempre las fiestas en honor a la patrona.
Con todo el recinto engalanado para la ocasión, la palmeña pronunció un pregón escrito desde la vivencia personal, ya que es una buena romera y siente una gran devoción por la patrona. El pregón incluyó poesía, que fluyó sola del alma de la pregonera hacia su patrona. La ciudad celebra hoy la romería en honor de la patrona.
