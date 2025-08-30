Reportaje
Encinas Reales se agarra a la luz con el inicio de sus fiestas
La localidad inició sus fiestas con ilusión a la espera de vivir hoy la Noche Encandilada, una velada en la que esta población de la Subbética sorprende con sus velas en la oscuridad
Cientos de turistas y vecinos de Encinas Reales participaron anoche en la apertura de las fiestas de la localidad, que tendrán hoy su punto culminante con la décimo quinta edición de la Noche Encandilada. Una velada única donde destaca sobremanera el embrujo de esta localidad de la Subbética.
Un atractivo turístico ya consolidado como «una de las citas culturales más mágicas y esperadas del verano en la provincia de Córdoba». Así lo indica anoche el alcalde encinarrealeño, Gabriel Prieto, quien añadió que mañana, (por hoy) tendrá lugar la actividad principal en la que se espera que se multiplique el número de visitantes, aumentando así la población en más de un 200%.
El alcalde de la localidad, Gabriel Prieto, señala que «las primeras horas de esta cita encantan a los visitantes, que se quedan perplejos con la magia que nos dan las velas», y añadió que «este año se celebrará en otras calles diferentes a las del 2024, por lo que los visitantes pueden elegir acompañar al pasacalles o quedarse en el centro y disfrutar de un concierto de una forma más relajada».
En la noche más grande del verano de Encinas Reales se iluminarán sus calles con velas, espectáculos de fuego, música en vivo y animación para todas las edades en distintos puntos del municipio.
Las calles Cruz, Pozo Dulce, Parque de la Iglesia, ermita del Calvario y el teatro al aire libre acogen el grueso de las actividades. Anoche ya se dibujada en el entorno de la localidad una bella silueta de humo que se divisaba en la lejanía y que invitaba al viajero a pararse.
Por otro lado, a la par que transcurre la velada, se celebra un año más el Concurso de fachadas y espacios públicos encandilados. Los vecinos de la localidad se han sumado al proyecto, previa inscripción en el ayuntamiento, decorando sus balcones y fachadas.
Asimismo, a través de una votación popular se elegirá al ganador. Además, en esta edición también hay una actividad celebrada el pasado jueves 28 de agosto. Fue la Cena Encandilada, que estuvo destinada a las personas mayores del municipio.
Hoy sábado continuará la Noche Encandilada, en la que los visitantes podrán vivir una experiencia única, que combina tradición, cultura, música y luz en un entorno mágico, reafirmando el compromiso del municipio con la dinamización cultural y turística.
