El Ayuntamiento de Baena la guardería municipal después de su reforma integral

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, presentó el viernes las obras de renovación llevadas a cabo en la guardería municipal de la Almedina, un equipamiento educativo que, tras 38 años de funcionamiento, ha experimentado una reforma integral «absolutamente necesaria» para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores y de los profesionales que trabajan en el centro.

La regidora subrayó la importancia de esta actuación, que responde a «una prioridad clara» del actual equipo de gobierno: adecuar todos los equipamientos municipales a la normativa vigente y poner fin a la falta de mantenimiento acumulada en los últimos años. «Este centro necesitaba no solo reparaciones puntuales, sino una intervención integral que respondiera a los cambios normativos y a las necesidades reales de la comunidad educativa», afirmó Serrano.

Las obras han contado con una inversión de 30.000 euros procedentes del programa Diputación Invierte de la Diputación Provincial de Córdoba, a la que se suma la participación de operarios municipales y las unidades de Servicios y de Parques y Jardines. La alcaldesa quiso agradecer expresamente la implicación de estas áreas en el desarrollo del proyecto.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la renovación completa de las instalaciones eléctricas, el cuadro de luz, la iluminación, la cocina y la despensa, ámbitos que, según Serrano, «rozaban ya los límites de seguridad exigidos por la normativa», así como mejoras en el comedor y en las zonas comunes.