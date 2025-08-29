Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retorno al pueblo

Villafranca da la bienvenida a su patrona, la Virgen de los Remedios

Cientos de vecinos acompañaron a su protectora para celebrar durante las próximas jornadas sus días grandes

La Virgen de los Remedios de Villafranca regresa al pueblo.

La Virgen de los Remedios de Villafranca regresa al pueblo. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Tras la misa en la ermita de la patrona de Villafranca, la Virgen de los Remedios, esta noche ha tenido lugar la vuelta de la imagen de la alcaldesa perpetua de la localidad desde su templo hasta la iglesia de Santa Marina de Aguas Santa, donde cientos de vecinos acompañaron a su protectora para celebrar durante las próximas jornadas sus días grandes, que culminarán con la santa misa y la procesión. Los niños iluminaban el cortejo con sus farolas de sandías y decenas de colgaduras daban la bienvenida.

