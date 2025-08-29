Villafranca da la bienvenida a su patrona, la Virgen de los Remedios

Tras la misa en la ermita de la patrona de Villafranca, la Virgen de los Remedios, esta noche ha tenido lugar la vuelta de la imagen de la alcaldesa perpetua de la localidad desde su templo hasta la iglesia de Santa Marina de Aguas Santa, donde cientos de vecinos acompañaron a su protectora para celebrar durante las próximas jornadas sus días grandes, que culminarán con la santa misa y la procesión. Los niños iluminaban el cortejo con sus farolas de sandías y decenas de colgaduras daban la bienvenida.