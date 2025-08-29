Retorno al pueblo
Villafranca da la bienvenida a su patrona, la Virgen de los Remedios
Cientos de vecinos acompañaron a su protectora para celebrar durante las próximas jornadas sus días grandes
Tras la misa en la ermita de la patrona de Villafranca, la Virgen de los Remedios, esta noche ha tenido lugar la vuelta de la imagen de la alcaldesa perpetua de la localidad desde su templo hasta la iglesia de Santa Marina de Aguas Santa, donde cientos de vecinos acompañaron a su protectora para celebrar durante las próximas jornadas sus días grandes, que culminarán con la santa misa y la procesión. Los niños iluminaban el cortejo con sus farolas de sandías y decenas de colgaduras daban la bienvenida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba