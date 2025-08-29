El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio ha responsabilizado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de "la exigua y ridícula cobertura sanitaria de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches en Salud Mental, ya que los 80.000 vecinos y vecinas de la zona cuentan en estos momentos con solo dos profesionales sanitarios especializados a su disposición, un psicólogo y un psiquiatra, y no existen ni siquiera enfermeras especializadas en ninguno de los centros de atención primaria del distrito norte de la provincia".

En una atención a medios junto al diputado provincial socialista Rafa Villarreal, Ambrosio ha cargado contra la gestión en salud del Gobierno del PP por tener a Andalucía con la mitad de especialistas en salud mental que la media Española, todo ello “sabiendo que el 10% de los andaluces consumen a diario algún fármaco que tiene que ver con antidepresivos o ansiolíticos, que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes andaluces y que la salud mental no puede ser un privilegio para quien se lo pueda pagar, sino un derecho y una exigencia”.

Críticas a la gestión sanitaria

La socialista ha abundado en su crítica a Moreno Bonilla por su gestión ante el hecho de que con más dinero que nunca y con más recursos en la historia reciente de Andalucía para invertir más y contratar a más personal, la sanidad pública funcione peor. “Desde la llegada de Moreno Bonilla al Gobierno la sanidad pública va peor que nunca: lo dicen los profesionales de manera unánime, lo dicen los pacientes que suman 2 millones de andaluces en lista de espera, y lo dicen también los datos que hacen referencia a que Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en salud pública y que más dinero desvía a la privada”, ha agregado.

Ambrosio ha recriminado al presidente andaluz y al PP que estemos ante el peor verano para la sanidad pública “donde la enfermedad no se toma vacaciones y los pacientes siguen esperando, especialmente quienes sufren problemas de salud mental”. Por ello, ha exigido a Moreno Bonilla que “reaccione, sea sensible y responda a la realidad, máxime cuando ha llegado a decir que las enfermedades mentales son la epidemia del siglo XXI”.

La parlamentaria se ha hecho eco de las demandas trasladadas por la asociación de enfermos mentales del Valle de Los Pedroches para exigir al Gobierno andaluz más recursos. “Nuestra secretaria general, María Jesús Montero, tiene muy claro que hay que dignificar la atención en salud mental, ampliar los recursos y sobre todo construir un modelo que esté basado en el paciente y convertirlo en protagonista de su proceso terapéutico para, ni más ni menos, dignificar la sanidad pública y por supuesto dignificar la salud mental”, ha concluido.

Demandas de la asociación Afemvap

Por su parte, el diputado provincial socialista Rafael Villarreal ha confirmado que los problemas en salud mental “es una realidad creciente en Los Pedroches y el Guadiato que debería estar en el centro de la agenda política, y que, sin embargo, el Gobierno del PP de Moreno Bonilla tiene abandonos, dejando tirados a nuestros vecinos y vecinas frente a esta desidia institucional”.

En este sentido, ha apelado a colectivos como la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Valle de Los Pedroches (Afemvap) por ser “verdaderos salvavidas gracias a su trabajo para que muchas personas encuentren acompañamiento, cuidado y una mejor calidad de vida”.

Para Villarreal, “la salud mental no puede esperar, porque la dignidad y la atención de nuestros vecinos no puede depender sólo de la voluntad de la asociación y de la familia en Los Pedroches y en el Guadiato, por lo que exigimos lo que nos corresponde: más recursos, más profesionales y un compromiso real para que nadie quede atrás”.