El juez manda a prisión sin fianza al detenido por el crimen de Almedinilla

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Priego de Córdoba ha acordado hoy viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar este pasado miércoles al propietario de un bar en la localidad de Almedinilla.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante la fase de instrucción de la causa se determinará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

El hombre fue detenido en la madrugada del pasado miércoles, tras, presuntamente, haber disparado con una escopeta de caza en dos ocasiones contra Antonio Rodríguez, un hostelero de la localidad con el que le unía, según los vecinos, una larga amistad.

El empresario murió en un acto presenciado por dos clientes que se refugiaron en un aseo al apreciar lo sucedido.

El funeral, celebrado en la parroquia del municipio en la tarde de este jueves, fue una manifestación masiva de dolor y solidaridad con la familia del fallecido, muy conocida en la localidad por llevar más de cuarenta años regentando el bar donde ocurrieron los hechos.