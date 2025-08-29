Lucena clausura sus ludotecas de verano con un récord de participación infantil

El Ayuntamiento de Lucena ha celebrado este viernes en el Colegio Nuestra Señora del Carmen el acto de clausura de las Ludotecas de Verano 2025, una iniciativa municipal que ha contado este año con la participación de más de 4.200 niños desde su apertura el 1 de julio hasta el cierre en agosto.

El alcalde en funciones, Francis Aguilar, ha agradecido a las familias por confiar en este servicio durante los meses estivales, así como al personal educativo, monitores y técnicos de la Delegación de Servicios Sociales por su dedicación. El regidor destacó que, en esta edición, la aportación municipal casi se ha duplicado, reflejando el compromiso municipal por potenciar estos programas de conciliación y ocio educativo durante los periodos no lectivos.

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Irene Aguilera, ha subrayado que las ludotecas han ofrecido un espacio de diversión y aprendizaje con actividades como piscina, castillos hinchables, juegos láser, desayunos saludables y talleres de vida sana. Asimismo, ha querido agradecer la colaboración de las distintas delegaciones municipales, colegios participantes y asociaciones locales, recordando que este año se ha puesto en marcha una encuesta anónima de satisfacción para recoger propuestas de mejora de las familias.